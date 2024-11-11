Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD представила свою первую большую языковую модель OLMo с миллиардом параметров
Интересны кое-какие результаты.

AMD выпустила серию полностью открытых больших языковых моделей (LLM) с миллиардом параметров под названием AMD OLMo. Модели, обученные на графических процессорах AMD Instinct MI250, предназначены для широкого спектра применений и обладают развитыми способностями к рассуждениям, выполнению инструкций и ведению диалога.

Открытый исходный код моделей позволит AMD укрепить свои позиции в сфере ИИ и предоставит клиентам (и всем остальным) возможность использовать их с оборудованием AMD. Неограниченный доступ к данным, методам обучения и коду позволит разработчикам не только воспроизводить модели, но и развивать их. Помимо развёртывания в дата-центрах, модели OLMo можно запускать локально на ПК AMD Ryzen AI с нейронными процессорами (NPU), что открывает возможности для использования ИИ на персональных устройствах. Модели AMD OLMo были обучены на массиве данных объёмом 1,3 триллиона токенов на 16 узлах, каждый из которых оснащён четырьмя графическими процессорами AMD Instinct MI250 (всего 64 процессора). Процесс обучения проходил в три этапа.

На первом этапе базовая модель AMD OLMo 1B была предварительно обучена на части набора данных Dolma v1.7. Эта трансформерная модель, работающая только в режиме декодера, ориентирована на предсказание следующего токена для усвоения языковых шаблонов и общих знаний.

Вторая версия, AMD OLMo 1B SFT, прошла дополнительное обучение на наборах данных Tulu V2 (первая фаза), OpenHermes-2.5, WebInstructSub и Code-Feedback (вторая фаза). Это позволило улучшить выполнение инструкций и повысить эффективность в задачах, связанных с наукой, программированием и математикой.

Наконец, модель AMD OLMo 1B SFT была адаптирована к человеческим предпочтениям с помощью метода прямой оптимизации предпочтений (DPO) на наборе данных UltraFeedback. В результате получена финальная версия AMD OLMo 1B SFT DPO, которая приоритизирует вывод, соответствующий типичной обратной связи от людей.

Тестирование AMD показало, что модели OLMo превосходят аналогичные открытые модели, такие как TinyLlama-1.1B, MobiLlama-1B и OpenELM-1_1B, в стандартных бенчмарках на общие способности к рассуждению и многозадачность. Двухфазная модель SFT продемонстрировала значительное повышение точности: результаты в MMLU выросли на 5,09%, а в GSM8k — на 15,32%. Финальная модель AMD OLMo 1B SFT DPO превзошла другие открытые чат-модели в среднем на 2,60% по всем бенчмаркам.

В тестах на способность выполнять инструкции в чатах, модели AMD OLMo 1B SFT и SFT DPO опередили ближайшего конкурента в AlpacaEval 2 Win Rate на 3,41% и в AlpacaEval 2 LC Win Rate на 2,29%. В тесте MT-Bench, оценивающем многоэтапные диалоги, модель SFT DPO показала прирост производительности на 0,97% по сравнению с ближайшим конкурентом.

#искусственный интеллект #нейросети #olmo
+
Написать комментарий (0)
SMIC рассчитывает заработать на буме ИИ, даже имея доступ только к старым техпроцессам
Срок службы GPU в ускорителях вычислений в редких случаях превышает два года
OpenAI сотрудничает с Broadcom в сфере создания ИИ-чипа, который будет выпускать TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем