Невольно вспоминается тот самый мем с Николасом Кейджем.

Хотя анонс Star Wars Eclipse состоялся год назад, с тех пор подробности о данном проекте поступали отрывками, причём в основном не имеющими никакой ценности. Сегодня же стало известно, что руководитель отвечающей за Star Wars Eclipse студии Quantic Dream Дэвид Кейдж принял участие в южнокорейской игровой выставке G-Star, где прокомментировал новый проект коллектива.

реклама

По словам Кейджа, Star Wars Eclipse вобрала в себя весь полученный Quantic Dream за годы своей работы опыт. Самым совершенным проектом своей студии Кейдж называет Detroit Become Human, однако сразу отмечает, что Star Wars Eclipse не станет просто её копией в другом сеттинге: новинка — другой, непохожий на «Детройт» проект, и ни о каком подражании в данном случае речи быть не может.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На данный момент известно только то, что Star Wars Eclipse расскажет о событиях времён Расцвета Республики. Инсайдеры утверждают, что у Quantic Dream большие проблемы с производством данного проекта, и вряд ли релиз состоится раньше, чем через пять лет.