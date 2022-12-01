Хотя анонс Star Wars Eclipse состоялся год назад, с тех пор подробности о данном проекте поступали отрывками, причём в основном не имеющими никакой ценности. Сегодня же стало известно, что руководитель отвечающей за Star Wars Eclipse студии Quantic Dream Дэвид Кейдж принял участие в южнокорейской игровой выставке G-Star, где прокомментировал новый проект коллектива.
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По словам Кейджа, Star Wars Eclipse вобрала в себя весь полученный Quantic Dream за годы своей работы опыт. Самым совершенным проектом своей студии Кейдж называет Detroit Become Human, однако сразу отмечает, что Star Wars Eclipse не станет просто её копией в другом сеттинге: новинка — другой, непохожий на «Детройт» проект, и ни о каком подражании в данном случае речи быть не может.
На данный момент известно только то, что Star Wars Eclipse расскажет о событиях времён Расцвета Республики. Инсайдеры утверждают, что у Quantic Dream большие проблемы с производством данного проекта, и вряд ли релиз состоится раньше, чем через пять лет.