Выживач и хоррор, к слову, вещи не связанные. Хотя часто используемые одновременно.

В начале октября в Сети появилась информация о том, что студия Supermassive Games трудится над неким новым неанонсированным проектом. С тех пор сведения о нём не поступали, но сегодня внимательные пользователи заметили, что на официальном сайте студии появилась новая вакансия, из описания которой можно сделать несколько интересных выводов.

Итак, текст вакансии гласит, что Supermassive ищет геймдизайнера, который возглавит разработку проекта в жанре хоррора с элементами приключения и выживания. С точки зрения повествования данная новинка должна представлять собой нелинейный проект, в котором от принимаемых решений будут меняться и варианты прохождения с их итогами. Иными словами, что-то в духе системы, применённой в Detroit Become Human.

На этом имеющиеся сведения касательно данной таинственной игры заканчиваются. В любом случае, вряд ли этот проект входит в планы на обозримое будущее. Сейчас перед Supermassive стоит задача по выпуску The Dark Pictures The Devil In Me, и лишь после этого можно начинать думать о планах на будущее.