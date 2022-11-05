В начале октября в Сети появилась информация о том, что студия Supermassive Games трудится над неким новым неанонсированным проектом. С тех пор сведения о нём не поступали, но сегодня внимательные пользователи заметили, что на официальном сайте студии появилась новая вакансия, из описания которой можно сделать несколько интересных выводов.
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Итак, текст вакансии гласит, что Supermassive ищет геймдизайнера, который возглавит разработку проекта в жанре хоррора с элементами приключения и выживания. С точки зрения повествования данная новинка должна представлять собой нелинейный проект, в котором от принимаемых решений будут меняться и варианты прохождения с их итогами. Иными словами, что-то в духе системы, применённой в Detroit Become Human.
На этом имеющиеся сведения касательно данной таинственной игры заканчиваются. В любом случае, вряд ли этот проект входит в планы на обозримое будущее. Сейчас перед Supermassive стоит задача по выпуску The Dark Pictures The Devil In Me, и лишь после этого можно начинать думать о планах на будущее.