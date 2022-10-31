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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплей Xbox-версии Age of Empires II
Играли на консоли в Halo Wars? Тут всё почти так же.
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На прошлой неделе мы узнали, что Age of Empires II: Definitive Edition и Age of Empires IV будут выпущены на консолях Xbox Series X|S. В момент анонса реального геймплея было показано чуть, но сейчас Microsoft представила игровой процесс второй части в официальном подкасте Xbox.

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В плане интерфейса Age of Empires II будет похожа на Halo Wars. Здесь тоже есть круговые меню для вызова различных функций, действий, выбора юнитов и улучшений, а также быстрого доступа к рабочим, зданиям и бойцам.

Игроку также предоставится возможность сосредоточить своё внимание на командовании всей армией вместо управления её отдельными юнитами. У игрока также будет возможность разместить здание для постройки, после чего за его возведения автоматически возьмутся ближайшие рабочие.

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Релиз Age of Empires II на Xbox должен состояться 31 января 2023 года. Дату выхода четвёртой части Microsoft сообщит отдельно. Напомним также, в разработке находится мобильная Age of Empires и ремастер Age of Mythology.

#microsoft #age of empires ii
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