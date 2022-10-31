На прошлой неделе мы узнали, что Age of Empires II: Definitive Edition и Age of Empires IV будут выпущены на консолях Xbox Series X|S. В момент анонса реального геймплея было показано чуть, но сейчас Microsoft представила игровой процесс второй части в официальном подкасте Xbox.
реклама
В плане интерфейса Age of Empires II будет похожа на Halo Wars. Здесь тоже есть круговые меню для вызова различных функций, действий, выбора юнитов и улучшений, а также быстрого доступа к рабочим, зданиям и бойцам.
Игроку также предоставится возможность сосредоточить своё внимание на командовании всей армией вместо управления её отдельными юнитами. У игрока также будет возможность разместить здание для постройки, после чего за его возведения автоматически возьмутся ближайшие рабочие.
Релиз Age of Empires II на Xbox должен состояться 31 января 2023 года. Дату выхода четвёртой части Microsoft сообщит отдельно. Напомним также, в разработке находится мобильная Age of Empires и ремастер Age of Mythology.