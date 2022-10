По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.

30 сентября завершилось первое полугодие (или второй квартал) текущего 2022/2023 финансового года. На подготовку отчёта по его итогам у компаний уходит приличное количество времени, поэтому обычно соответствующие документы публикуются спустя несколько недель. Вот и Ubisoft выложила свой отчёт только сегодня, из которого можно почерпнуть несколько интересных моментов.

Полностью «проходиться» по всему отчёту мы в рамках данной новостной заметки не станем, поскольку большая его часть не имеет никакого значения для геймера, а остановимся только на наиболее важных его деталях. Например, Ubisoft сообщила, что выручка компании за вышеуказанное полугодие составила без малого 700 миллионов евро, или на три процента меньше, чем за аналогичный отчётный период в прошлом года.

Хотя это, безусловно, сокращение, но назвать его значительным невозможно, да и в целом падение выручки оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики на фоне возвращения людей к своему привычному укладу жизни вследствие окончания пандемии и глобального кризиса.

Компания рассчитывает, что в целом за текущий финансовый год Ubisoft получит прибыль сверх запланированной. Обусловлено это будет релизами Just Dance 2023, Skull & Bones, запуском некоего таинственного дополнения к Far Cry 6 и нового сезона в Rainbow Six Siege. В детали аддона к Far Cry 6 издатель пока не вдаётся.