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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выручка Ubisoft за первое полугодие 2022/2023 финансового года немного сократилась
По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.
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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
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30 сентября завершилось первое полугодие (или второй квартал) текущего 2022/2023 финансового года. На подготовку отчёта по его итогам у компаний уходит приличное количество времени, поэтому обычно соответствующие документы публикуются спустя несколько недель. Вот и Ubisoft выложила свой отчёт только сегодня, из которого можно почерпнуть несколько интересных моментов.

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Полностью «проходиться» по всему отчёту мы в рамках данной новостной заметки не станем, поскольку большая его часть не имеет никакого значения для геймера, а остановимся только на наиболее важных его деталях. Например, Ubisoft сообщила, что выручка компании за вышеуказанное полугодие составила без малого 700 миллионов евро, или на три процента меньше, чем за аналогичный отчётный период в прошлом года.

Хотя это, безусловно, сокращение, но назвать его значительным невозможно, да и в целом падение выручки оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики на фоне возвращения людей к своему привычному укладу жизни вследствие окончания пандемии и глобального кризиса.

рекомендации
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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Компания рассчитывает, что в целом за текущий финансовый год Ubisoft получит прибыль сверх запланированной. Обусловлено это будет релизами Just Dance 2023, Skull & Bones, запуском некоего таинственного дополнения к Far Cry 6 и нового сезона в Rainbow Six Siege. В детали аддона к Far Cry 6 издатель пока не вдаётся.

#ubisoft
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