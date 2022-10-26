Поскольку Need for Speed Unbound является современной представительницей гоночных аркад, её разработчики большое внимание уделяют системе так называемой кастомизации — когда игрок волен настраивать внешний вид своей машины, добавлять на неё различные узоры и менять детали кузова. В Unbound данная система получила дальнейшее развитие, и чтобы мы могли убедиться в том, что это не пустые слова, разработчики из Criterion Games совместно с EA опубликовали сопутствующий видеоролик.
реклама
Что же касается игрового процесса Need for Speed Unboud, то напомним, что действие новинки разворачивается в вымышленном городке Лейкшор, где проходит престижный гоночный турнир The Grand. Наш персонаж, будучи молодым и, очевидно, крайне амбициозным гонщиком, непременно должен сделать всё от него зависящее, чтобы попасть на турнир и обязательно в нём победить.
Релиз новинки запланирован на 2 декабря на PC и консолях текущего поколения, и что-то нам подсказывает, что конкретно в этом случае никаких нарушений заявленных сроков не произойдёт.