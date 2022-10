Впрочем, как и все подобные донесения, это не точно.

Как известно, новые игры серии Call of Duty выходят каждый год, причём, примерно в одном осеннем «окне». Чтобы полностью удовлетворить данную практику и поспевать с производством новинок, Activision в своё время увеличила число отвечающих за Call of Duty студий с двух до трёх, включив в состав Infinity Ward и Treyarch ещё и коллектив Sledgehammer Games.

реклама

Пока что издательству удаётся сделать так, чтобы производственный цикл одной игры серии составлял три года, и три студии успевали этот цикл поддерживать, но в перспективе ситуация может измениться. Как сообщает инсайдер The Ghost of Hope, в Activision подумывают о том, чтобы выпускать Call of Duty не каждый год, а каждые два года.

В качестве подтверждения данного плана инсайдер упоминает, что запланированную к выходу в 2024 году игру серии Call of Duty будут поддерживать контентом на протяжении двух лет вместо привычного года, и, как следствие, у студии-разработчика не будет свободного времени на подготовку следующего проекта.

На сегодняшний день перед Activision открыты два варианта развития событий: отказаться от идеи ежегодного выпуска новых частей Call of Duty или же расширить команды разработчиков, чтобы и на поддержку текущих проектов время оставалось, и производство будущих игр не хромало. Судя по тому, что Activision как часть холдинга Activision Blizzard к концу июня следующего года должна формально перейти под полный контроль Microsoft и получить практически неограниченные финансовые ресурсы, бытует мнение, что второй вариант куда более реалистичен.

рекомендации ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что до Call of Duty Modern Warfare II, то планы остаются в силе: релиз 28 октября на всех актуальных платформах.