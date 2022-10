70 евро/долларов за конвейер — это новая норма.

Вчера вечером Criterion анонсировала Need for Speed Unbound. Игра выйдет в свет 2 декабря только на платформах текущего поколения (включая PC, разумеется). С первыми подробностями проекта можно ознакомиться в нашем предыдущем материале, ну а текущий материал будет посвящён опубликованным на странице новинки в Steam системным требованиям.

реклама

Они весьма сдержанные, особенно, если вспомнить, какой на дворе год. Убедитесь в этом сами, минимальные требования выглядят так:

процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования, впрочем уже гораздо серьёзнее:

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Что куда менее сдержанное, так это выставленный издателем ценник. На всех платформах Need for Speed Unbound предлагают предзаказать по цене в 70 долларов/евро. Безусловно, инфляция в странах так называемого развитого капитализма после осуществлённых ими действий в этом году бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды, но многие геймеры оказались крайне неприятно удивлены и считают такой ценник за игру серии Need for Speed откровенным перебором.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как бы то ни было, в России предзаказ Unbound недоступен, да и русского языка в новинке, судя по соответствующей табличке в Steam, тоже не предусмотрено. Ну, а на нет и суда нет.