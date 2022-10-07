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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Need for Speed Unbound обзавелась системными требованиями, а ценник неприятно удивил игроков
70 евро/долларов за конвейер — это новая норма.
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Вчера вечером Criterion анонсировала Need for Speed Unbound. Игра выйдет в свет 2 декабря только на платформах текущего поколения (включая PC, разумеется). С первыми подробностями проекта можно ознакомиться в нашем предыдущем материале, ну а текущий материал будет посвящён опубликованным на странице новинки в Steam системным требованиям.

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Они весьма сдержанные, особенно, если вспомнить, какой на дворе год. Убедитесь в этом сами, минимальные требования выглядят так:

  • процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования, впрочем уже гораздо серьёзнее:

  • процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Что куда менее сдержанное, так это выставленный издателем ценник. На всех платформах Need for Speed Unbound предлагают предзаказать по цене в 70 долларов/евро. Безусловно, инфляция в странах так называемого развитого капитализма после осуществлённых ими действий в этом году бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды, но многие геймеры оказались крайне неприятно удивлены и считают такой ценник за игру серии Need for Speed откровенным перебором.

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Как бы то ни было, в России предзаказ Unbound недоступен, да и русского языка в новинке, судя по соответствующей табличке в Steam, тоже не предусмотрено. Ну, а на нет и суда нет.

#electronic arts #criterion games #need for speed unbound
2
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