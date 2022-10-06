Что-то вернётся из предыдущих «тайтлов», что-то и впрямь новое.

Вскоре после формального анонса Need for Speed Unbound, который прошёл с неприятно бедным информационным сопровождением, в Сети всё-таки появились первые основные детали грядущей гоночной аркады. Журналисты, побеседовавшие с разработчиками, поделились целым перечнем важных, по их мнению, подробностей, так что не будем толочь воду в ступе и сразу приступим к делу.

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Идея гонок и противостояния с полицией выйдет в Unbound на новый уровень: «копы» будут действовать умнее, и от игрока потребуется постоянно выходить из критической ситуации с помощью смекалки и хитрости. Действие игры разворачивается в городе Лейкшор, где проходит престижный турнир The Grand, куда мы в роли одного из полных амбиций гонщиков непременно должны попасть.

Мир в Need for Speed Unbound будет открытым, но насколько он масштабный и проработанный, пока не уточняется. Зато известно, что в игре будет много персонажей, у каждого из которых имеются свои сюжетные линии, кастомизированные автомобили, а также проработанные личности.

Большое внимание уделено физике. По словам разработчиков из Criterion Games, в Unbound представлена самая совершенная физика и управляемость машин из всех игр серии Need for Speed. В детали пока не вдаются, поэтому остаётся только верить на слово.

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Релиз Need for Speed Unbound назначен на 2 декабря на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Никакого «пастгена». По предельно понятным причинам.