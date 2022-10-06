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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сети появились первые подробности Need for Speed Unbound — открытый мир, современная физика и сюжетная кампания
Что-то вернётся из предыдущих «тайтлов», что-то и впрямь новое.
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Вскоре после формального анонса Need for Speed Unbound, который прошёл с неприятно бедным информационным сопровождением, в Сети всё-таки появились первые основные детали грядущей гоночной аркады. Журналисты, побеседовавшие с разработчиками, поделились целым перечнем важных, по их мнению, подробностей, так что не будем толочь воду в ступе и сразу приступим к делу.

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Идея гонок и противостояния с полицией выйдет в Unbound на новый уровень: «копы» будут действовать умнее, и от игрока потребуется постоянно выходить из критической ситуации с помощью смекалки и хитрости. Действие игры разворачивается в городе Лейкшор, где проходит престижный турнир The Grand, куда мы в роли одного из полных амбиций гонщиков непременно должны попасть.

Мир в Need for Speed Unbound будет открытым, но насколько он масштабный и проработанный, пока не уточняется. Зато известно, что в игре будет много персонажей, у каждого из которых имеются свои сюжетные линии, кастомизированные автомобили, а также проработанные личности.

Большое внимание уделено физике. По словам разработчиков из Criterion Games, в Unbound представлена самая совершенная физика и управляемость машин из всех игр серии Need for Speed. В детали пока не вдаются, поэтому остаётся только верить на слово.

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Релиз Need for Speed Unbound назначен на 2 декабря на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Никакого «пастгена». По предельно понятным причинам.

#electronic arts #criterion games #need for speed unbound
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Потому что Запад устроил инфляцию, и обесценивает всё то, что ОПЕК заработал ранее, и хранит в их финансовых инструментах. ОПЕКу просто не выгодно добывать нефть! - Рынок порешал!
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Bernigan
20:06
Никогда не любил гонки, ну разве что в виде ГТА
Жители России и Белорусии не смогут купить новую Need for Speed Unbound
rikki_tikki
20:06
У меня сын в фортик играл на максималках, так 3080ti в 2К еле 120 вытягивала в динамичных сценах. Что там творится на 3060ti срашно подумать
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Alex-IT
20:06
Это точно.
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vitosol
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FelsheR-бан100504
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