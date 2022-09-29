Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Cult of the Lamb про ягнёнка-культиста полностью превзошла все ожидания издательства Devolver Digital
Ранее она и ожидания игроков превзошла.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В начале—середине августа в продажу поступил нестандартный проект под названием Cult of the Lamb, в котором нам в роли ягнёнка, возомнившего себя божеством, необходимо сформировать культ имени себя, заботиться о последователях и в конечном счёте дать бой местному антагонисту. Вполне предсказуемо, что Cult of the Lamb стала бить рекорды продаж и радовать руководство издательства Devolver Digital. Сегодня, например, представители компании сообщили, что продажи игры превзошли все самые смелые ожидания.

реклама

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Насколько амбициозными были эти ожидания, впрочем, в Devolver решили не уточнять, но сам факт, что только за первую неделю тираж проекта превысил один миллион экземпляров, говорит сам за себя: симулятор культа ягнёнка «зашёл» огромному количеству людей.

#cult of the lamb
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пользователь выдвинул издателю Cult of the Lamb претензию по поводу «еретической» составляющей игры
Свыше миллиона игроков уже опробовали Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка
Стартовый «онлайн» Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка-культиста перевалил за 60 тысяч игроков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
48
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
514
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
183
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
32
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
5
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
27
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
57
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
3

Сейчас обсуждают

Ddosovich
17:51
Кличко ахаххаха
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Вежливый_CAESAR_
17:51
не играю в игры. а ты играй дaлбаеб диабетчикам можно Списки предателей обнаружены в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанская в Харьковской области, - Нацполиция
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Вежливый_CAESAR_
17:50
не играю в игры. а ты играй дaлбаеб диабетчикам можно Списки предателей обнаружены в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанская в Харьковской области, - Нацполиция
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Константин Лесничий
17:48
А ничего что у 4090 стало в даже не в 2, а целых в 3 !!! раза больше транзисторов на одном чипе, площать которого даже уменьшилась по сравнению с 3090. Наверное дядя в кожаной куртке хотел что то друг...
Гендиректор Intel: Закон Мура существует и по сей день, а в компании Nvidia ошибаются
Майню в долгосрок
17:48
вежливый помоги пройти. 12 серия надо 2 луча в одной комнате сделать. уже 2 часа ипусь. мозг вскипел
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
KRAFTER
17:47
пропускная способность моста упала до 0 и что еще нужно?
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Вежливый_CAESAR_
17:47
в военкомате а не на заводе. Россияне убивают невинных людей, как когда-то нацисты, - Кличко в Бабьем Яру
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Каа
17:47
Опять начинается.. Опять будем биосы, агесы кривые подбирать... АМ4 этим заманал...
Бюджетные матплаты на AM4 (Ryzen 7000) могут иметь проблемы со стабильностью работы PCI-е 5.0 и DDR5
Майню в долгосрок
17:46
конец крипте
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Вежливый_CAESAR_
17:46
Белорусы стали массово получать повестки в военкоматы бросок мангуста в колодец, вторая серия
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем