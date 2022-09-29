В начале—середине августа в продажу поступил нестандартный проект под названием Cult of the Lamb, в котором нам в роли ягнёнка, возомнившего себя божеством, необходимо сформировать культ имени себя, заботиться о последователях и в конечном счёте дать бой местному антагонисту. Вполне предсказуемо, что Cult of the Lamb стала бить рекорды продаж и радовать руководство издательства Devolver Digital. Сегодня, например, представители компании сообщили, что продажи игры превзошли все самые смелые ожидания.
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Насколько амбициозными были эти ожидания, впрочем, в Devolver решили не уточнять, но сам факт, что только за первую неделю тираж проекта превысил один миллион экземпляров, говорит сам за себя: симулятор культа ягнёнка «зашёл» огромному количеству людей.