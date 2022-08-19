Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении Telegram, TikTok, Discord и ещё двух сервисов
Их будут помечать как нарушителей российских законов.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Несмотря на то, что Роскомнадзор отнюдь не зарекомендовал себя как бросающий слова на ветер регулятор, многие иностранные сервисы почему-то продолжают изображать непонимание и игнорируют выдвигаемые им требования. Как говорится, на нет и суда нет, поэтому сегодня Роскомнадзор сообщил о применении мер понуждения в отношении пяти компаний, владеющих одноимёнными сетевыми сервисами.

реклама

В список компаний, которые в отечественных поисковиках впредь будут отмечаться как нарушители российского законодательства, попали TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. Как пишет РКН, все эти сервисы не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности лиц в сети «Интернет» на территории РФ». Решение будет сохраняться в силе до тех пор, пока сервисы не исполнят все требования российского законодательства.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ранее, напомним, аналогичные «меры понуждения» были введены в отношении Google и Twitch.

#telegram #tiktok #discord
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Telegram в 2022 году вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, месячная аудитория выросла до 700 млн человек
Telegram получил обновление с платформой для создания эмодзи, функцией блокировки голосовых сообщений и не только
Владеющая TikTok компания ByteDance собирается заняться разработкой собственных процессоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
271
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
39
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
15
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
4
Метеоритная теория образования земных континентов
6

Сейчас обсуждают

incognito_ineta
17:29
Они и не такое исследовать могут за гранты. Планета постоянно проходит фазы потепления - похолодания. Выбросы СО2 это погрешность
"Перегрев" Арктики усилился в четыре раза
Владимир Баринов
17:28
Лапша с зомбо тв россии - для тупых зомбо россиян. Полгода вранья, вместо "победы" за 3 дня. и распиленные триллионы руб вместо современной армии
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
kalekseyn_ru
17:28
Бучу даже на вашем обожаемом Западе признали фейком, видосы были, где тела на тросах раскладывают вдоль дороги. Какие же вы нацики упоротые в своей лжи. Ври до конца ибо другого выхода просто нет, рас...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ZombieNation
17:27
Обнажённая "русалка" вышла из воды в Санкт-Петербурге. https://www.fontanka.ru/2022/08/17/71578103/ Странным выдался день у одного из жителей Петербурга. Прогулка по Васильевскому острову преподнесла...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
kalekseyn_ru
17:24
Собаками прям лично Путин должен заниматься по Вашему? В местные органы, "Добродел" (сам лично писал и проблему с собаками решили через местную службу отлова), специальные службы не пробовали обращать...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ZombieNation
17:21
Цена побега — жизнь. Стали известны подробности появления большой свиньи на МКАД https://www.fontanka.ru/2022/08/19/71584328/
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ZombieNation
17:20
"Пойманную накануне на МКАДе свинью ..." это новость из рубрики "угадай страну по фотографии" ? )))
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ZombieNation
17:17
кракен у вас в кремле крякает
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Вовчик Трофимов
17:16
окраина со своими хозяевами и в крымский мост и кинжал с трудом верила а гляди-ка, уже хотят его разрушить, да про кинжалы сами пишут, что бандерлогов ими причесывают
Российский дрон "Ведомый" может прикидываться подлодкой и отвлекать сразу нескольких противников
VRoman
17:16
Это не баг, а фича. Утечками Интел нарочно подогревает интерес к себе и отвлекает от конкурента.
Чиллер позволил разогнать P-ядра Intel Core i9-13900KF до 6,18 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем