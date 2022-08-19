Несмотря на то, что Роскомнадзор отнюдь не зарекомендовал себя как бросающий слова на ветер регулятор, многие иностранные сервисы почему-то продолжают изображать непонимание и игнорируют выдвигаемые им требования. Как говорится, на нет и суда нет, поэтому сегодня Роскомнадзор сообщил о применении мер понуждения в отношении пяти компаний, владеющих одноимёнными сетевыми сервисами.
реклама
В список компаний, которые в отечественных поисковиках впредь будут отмечаться как нарушители российского законодательства, попали TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. Как пишет РКН, все эти сервисы не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности лиц в сети «Интернет» на территории РФ». Решение будет сохраняться в силе до тех пор, пока сервисы не исполнят все требования российского законодательства.
Ранее, напомним, аналогичные «меры понуждения» были введены в отношении Google и Twitch.