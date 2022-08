Black Mesa, увы, только на четвёртом месте.

В конце прошлого месяца портал ModDB, являющийся, наверное, вторым по известности в своём секторе после Nexus Mods, организовал среди своих пользователей голосование за звание лучшей пользовательской модификации последних десяти лет. Данное уточнение автоматически «выбрасывает» из списка бесспорных потенциальных победителей, поэтому в целом голосование с учётом его участников оказалось предсказуемым. Безоговорочным победителем, как и было предсказано ещё в июле, стала сюжетная модификация «Хроники Миртаны» для Gothic II

На втором месте разместился мод Mental Omega для C&C Yuri’s Revenge, на третьем — Enderal для The Elder Scrolls V Skyrim. Фанаты Half-Life могут порадоваться, так как её фанатский ремейк в лице Black Mesa очутился на четвёртой позиции по итогам голосования. Замыкает пятёрку лидеров Call of Chernobyl для S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat.

Напомним, что «Хроники Миртаны» — это масштабный мод-дополнение, действие которого разворачивается на острове Архолос и обеспечивающего игроку свыше шестидесяти часов дополнительного игрового процесса с более чем полутора сотнями различных квестов. Мод также отличается оригинальным музыкальным сопровождением, переработанным балансом и массой нового контента.