Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Раньше было лучше: энтузиаст сравнил кадры Skull & Bones из 2017 года с современными
Ещё 2018 год затесался — потому что геймплея из 2017-го не так уж много.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Как известно, пиратский экшен Skull & Bones, к которому все, кому не лень, применяют эпитет «многострадальный», был анонсирован в 2017 году, а непосредственно в разработке пребывает и того дольше. За эти годы Ubisoft опубликовала несколько записей с демонстрацией игрового процесса, и вот, энтузиаст Cycu1, некогда частый гость в нашей редакционной новостной ленте, порадовал материалом, посвящённым изменениям, произошедшим за пять лет в графике Skull & Bones.

реклама

Энтузиаст подробно продемонстрировал изменения в пользовательском интерфейсе, внешнем виде капитанского мостика, анимациях абордажа, показал непосредственно сражения и многое другое. В целом после просмотра вывод склоняется в пользу того, что чисто визуально версия образца 2017 года выглядела более натурально: современный видеоряд в Skull & Bones страдает от свойственной многим AAA-проектам Ubisoft «засвеченности», нарушающей всю идиллию морских путешествий. Также пользователи заметили, что текстуры воды в ранней версии проекта выглядит более реалистично, чем почти плоское «полотно» в современной версии.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В общем, вопросы, на которые будет сложно дать внятные и убедительные ответы, к Skull & Bones определённо имеются. Релиз проекта назначен на 8 ноября. Посмотрим, чем вся эта эпопея с многочисленными переносами релизов, сменой руководства и перезапусками производства закончится.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones #ubisoft singapore
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер сообщил, что Ubisoft уже приступила к активному тестированию Beyond Good and Evil 2
В Assassin’s Creed Valhalla в начале августа появится бесплатный режим-«рогалик»
Инсайдеры снова запутались: похоже, Ubisoft всё-таки не работает над королевской битвой по The Division
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
210
Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410
36
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
81
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
10

Сейчас обсуждают

mistergrim
14:38
> Для GeForce RTX 3050 мы можем порекомендовать GeForce RTX 3050. Автор так торопится рекламу вставить, что свой текст уже и не читает.
Играем в эксклюзивы Sony на компьютере – выбираем оптимальную видеокарту для God of War в 1080р и 4К
Нешешбек
14:37
толстенький слой
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
mistergrim
14:34
А к статье придирок и нет. Сам накосячил, сам выпрямил руки и исправил — молодец. Просто если это тоненький слой, то что же раньше было.
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Александр Тетюшин
14:32
А шо там ещё и знакомства есть, капец я древний стал :))
Сервис для свиданий «VK Знакомства» запустил функцию совместных походов на мероприятия
Нешешбек
14:32
У этой статьи нету никакой критики, всё что есть это хейтеры. К этой статье невозможно придраться
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
mistergrim
14:31
> очень тоненький > тоненький > ТОНЕНЬКИЙ
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Андрей Skynet
14:28
Думаешь будет удобно играть vr? На мой взгляд лучше физику шлифовать, и добавлять механики игровые.
До SnowRunner добрались тракторы вместе с восьмым сезоном
massaker68
14:19
Там был разве что бред про "маржинальность" по сравнению с производством NAND-а, который слили SK Hynix/Solidigm. На самом деле Оптан давно выпускали себе в убыток, но он зачастую шёл в "комплекте" с ...
Intel закрывает производство памяти Optane и теряет на этом миллионы
Каа
14:18
Комменты я пишу, когда ем, или комп рядом починяю,или вот как сейчас пока подготовительные операции проходят, не требующих моего непосредственного участия, по хозяйственным делам... А к статье нужно п...
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
ACDCOVER
14:17
Дело то не в термопасте.
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем