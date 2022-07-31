Ещё 2018 год затесался — потому что геймплея из 2017-го не так уж много.

Как известно, пиратский экшен Skull & Bones, к которому все, кому не лень, применяют эпитет «многострадальный», был анонсирован в 2017 году, а непосредственно в разработке пребывает и того дольше. За эти годы Ubisoft опубликовала несколько записей с демонстрацией игрового процесса, и вот, энтузиаст Cycu1, некогда частый гость в нашей редакционной новостной ленте, порадовал материалом, посвящённым изменениям, произошедшим за пять лет в графике Skull & Bones.

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Энтузиаст подробно продемонстрировал изменения в пользовательском интерфейсе, внешнем виде капитанского мостика, анимациях абордажа, показал непосредственно сражения и многое другое. В целом после просмотра вывод склоняется в пользу того, что чисто визуально версия образца 2017 года выглядела более натурально: современный видеоряд в Skull & Bones страдает от свойственной многим AAA-проектам Ubisoft «засвеченности», нарушающей всю идиллию морских путешествий. Также пользователи заметили, что текстуры воды в ранней версии проекта выглядит более реалистично, чем почти плоское «полотно» в современной версии.

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В общем, вопросы, на которые будет сложно дать внятные и убедительные ответы, к Skull & Bones определённо имеются. Релиз проекта назначен на 8 ноября. Посмотрим, чем вся эта эпопея с многочисленными переносами релизов, сменой руководства и перезапусками производства закончится.