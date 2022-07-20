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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Космосим No Man’s Sky обзавёлся двадцатым крупным обновлением
Некоторым (большинству) разработчиков следует брать с Hello Games пример.
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Пару дней назад глава Hello Games Шон Мюррей недвусмысленно намекнул на то, что для космосима No Man’s Sky готовится уже двадцатое по счёту крупное контентное обновление. И вот, теперь тайный намёк стал явью: для No Man’s Sky вышло обновление под названием Endurance («Выносливость»).

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Изменений в обновлении огромное количество, и перечислять их все в рамках новостной заметки не только ресурсозатратно, но и бессмысленно, поэтому мы перечислим лишь некоторые моменты. Так, например, обновление Endurance в значительной степени переделывает механику грузовых космических кораблей, добавляет в игру агрокультурные модули, делает путешествия сквозь чёрные дыры более захватывающими, а также добавляет удобство при возведении баз на новых планетах. Новые миссии, новая экспедиция — всё на месте.

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Иными словами, Hello Games продолжает наглядно демонстрировать, что для активной контентной поддержки своего творения достаточно простого человеческого желания — и всё становится возможным. Подавляющему большинству современных девелоперов имеет смысл перенять данный подход к пострелизной поддержке игр.

#hello games #no mans sky
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