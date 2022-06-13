А русскоязычные геймеры откажутся даже от «народной версии». Пойдёт?

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Похоже, GSC Game World решила окончательно и бесповоротно отказаться от единственного имеющего вес рынка сбыта своей продукции. Сегодня в официальном Discord-канале серии сотрудник студии сообщил о том, что компания приняла решение отказаться от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

реклама

Официальная полная локализация будет выполнена на английском и украинском языках. Перевод посредством субтитров будет выполнен ещё на шестнадцати языках, включая русский. Что побудило девелоперов на принятие такого решения, объяснять, пожалуй не надо. А вот обсудить — вполне можно и даже нужно.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Также, напомним, сегодня PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров подтвердил перенос выхода игры c 8 декабря на следующий год.