Похоже, GSC Game World решила окончательно и бесповоротно отказаться от единственного имеющего вес рынка сбыта своей продукции. Сегодня в официальном Discord-канале серии сотрудник студии сообщил о том, что компания приняла решение отказаться от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.
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Официальная полная локализация будет выполнена на английском и украинском языках. Перевод посредством субтитров будет выполнен ещё на шестнадцати языках, включая русский. Что побудило девелоперов на принятие такого решения, объяснять, пожалуй не надо. А вот обсудить — вполне можно и даже нужно.
Также, напомним, сегодня PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров подтвердил перенос выхода игры c 8 декабря на следующий год.