Вчера Naughty Dog после длинной череды слухов и утечек официально объявила о том, что трудится над ремейком (но технически это не более чем ремастер) The Last of Us и присвоила обновлённой версии своей культовой игры подзаголовок Part I. Параллельно с анонсом разработчики презентовали и премьерный видеоролик проекта, и вот, теперь энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits начали сравнивать увиденные в этом видеоролике кадры с игровым процессом оригинальной The Last of Us. Получилось весьма наглядно.
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Согласно официальному заявлению студии-разработчика, в The Last of Us Part I будет представлена новая система мимики персонажей, и в целом «ремейк» создавался с нуля. Что в Naughty Dog понимают под «нулём», впрочем, большая загадка.
Релиз The Last of Us Part I назначен на 2 сентября на PlayStation 5. На PC проект тоже заглянет, но несколько позже; когда точно, пока не сообщается.