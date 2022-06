Карта, контракты, неуловимые цели.

Разработчики из компании IO Interactive обнародовали план поддержки экшена Hitman III на текущий месяц. Игра должна получить новую бесплатную локацию, парочку неуловимых целей и кое-что ещё. А теперь опишем всё поподробнее.

Итак, уже сейчас всем владельцам Hitman III открыли бесплатный доступ к локации Марракеш до 12 июня. Также игрокам до 13 числа предлагается поохотиться на неуловимую цель The Serial Killer. Весь остальной контент появится в игре чуточку позже.

Итак, с 10 по 20 июня откроется охота на неуловимую цель The Gunrunner, а третьей неуловимой целью станет The Liability (с 1 по 11 июля). За исполнение контракта в режиме Elusive Target Arcade выдадут снайперскую винтовку The White Ruby Rude 300 — задание будет доступно 16 июня.

Есть ещё два контракта, созданных сообществом, упомянем их тезисно (как и сделали сами разработчики):

Heat Stroke — 23 июня;

Hot Scope — 30 июня.

Напомним, Hitman III доступна сейчас на ПК (Steam и EGS), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. Также проект доступно на Nintendo Switch и Google Stadia. В прошлом месяце Hitman III получила обновление с поддержкой DLSS, FSR и рейтрейсинга (всё на ПК).