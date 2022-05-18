Слухи о ремейке культовой The Last of Us всплывают в Сети с такой поразительной регулярностью, что слухами данные информационные материалы можно называть уже с очень большой натяжкой. Скорее, инсайдерские сведения, готовящие нас к неизбежному. Сегодня ещё одним таким инсайдерским донесением стало больше: журналист VentureBeat Джефф Грабб убеждён в том, что Sony всё ещё рассчитывает выпустить ремейк проекта в этом году — желательно, в конце года, в праздничный период.
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Стоит отметить, что формально ремейк так и не был анонсирован, поэтому любые касающиеся его сведения следует воспринимать со здоровой долей скептицизма. Из имеющейся информации нам известно, что ремейк будет достаточно мягким — с сохранением действующих лиц и сюжетной линии. Обычно подобные вещи принято называть ремастерами, но Sony виднее.