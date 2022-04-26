Bethesda выпустила в Steam классические версии The Elder Scrolls и древний шутер Wolfenstein: Enemy Territory. Компания пообещала представить в магазине Valve старые проекты в связи с закрытием собственной программы запуска (лаунчера).
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Если говорить о классике TES, то в закрытом лаунчере от Bethesda бесплатно раздавались игры The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall. С окончательным переходом на Steam авторы добавили An Elder Scrolls Legend: Battlespire и The Elder Scrolls Adventures: Redguard, которые ранее были доступны платно только в GOG. Также у игроков есть возможность бесплатно забрать Wolfenstein: Enemy Territory.
В российском Steam доступ открылся доступ только к бесплатным играм. То есть, к The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall и Wolfenstein: Enemy Territory. Страницы с платными играми от Bethesda скрыты от игроков из России и Беларуси.
Напомним также, что поддержка лаунчера Bethesda.net будет завершена в начале мая 2022 года.