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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Bethesda выпустила в Steam три бесплатные игры, включая дилогию классических The Elder Scrolls
Третьей игрой стала Wolfenstein: Enemy Territory.
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Bethesda выпустила в Steam классические версии The Elder Scrolls и древний шутер Wolfenstein: Enemy Territory. Компания пообещала представить в магазине Valve старые проекты в связи с закрытием собственной программы запуска (лаунчера).

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Если говорить о классике TES, то в закрытом лаунчере от Bethesda бесплатно раздавались игры The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall. С окончательным переходом на Steam авторы добавили An Elder Scrolls Legend: Battlespire и The Elder Scrolls Adventures: Redguard, которые ранее были доступны платно только в GOG. Также у игроков есть возможность бесплатно забрать Wolfenstein: Enemy Territory.

В российском Steam доступ открылся доступ только к бесплатным играм. То есть, к The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall и Wolfenstein: Enemy Territory. Страницы с платными играми от Bethesda скрыты от игроков из России и Беларуси.

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Напомним также, что поддержка лаунчера Bethesda.net будет завершена в начале мая 2022 года.

#bethesda
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Алексей Владимирович
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