Хотя золотое время занимательной инди-игры Among Us про поиск предателей на космическом корабле давно прошло, но проект всё ещё сохраняет высокую популярность, достаточную для того, чтобы вредители этим пользовались и устраивали разработчикам и игрокам «цифровой террор». Так, на выходных девелоперы из Innersloth сообщили, что их европейские и североамериканские серверы Among Us подверглись массированной DDoS-атаке, которая началась вечером в пятницу.

Если верить игрокам, а не верить им оснований нет, то на текущий момент проблемы с подключением и игрой в целом уже решены. Так что либо цифровые хулиганы отступили, либо «полиция» в лице техподдержки игры сработала и выполнила поставленные задачи. В любом случае, главное, что работоспособность Among Us восстановлена.

Напомним, что Among Us появилась на свет ещё в 2018 году, однако всемирная популярность к игре пришла лишь двумя годами позже — летом 2020-го, когда звёзды сошлись таким образом, что о существовании данного проекта узнало огромное количество пользователей. Вся эта ситуация стала наглядной демонстрацией того, насколько в современном мире важна предпродажная подготовка и продвижение продукта: просто выпускать достойный товар в игровой индустрии абсолютно недостаточно.

Что же до самой игры, то разработчики собираются поддерживать её новым контентом на протяжении как минимум всего текущего года.