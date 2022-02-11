Компания Blizzard сообщила, что релиз финального контентного дополнения «Конец Вечности» для World of Warcraft: Shadowlands должен состояться 23 февраля. Апдейт добавит в клиент игры новую зону под названием Зерет Мортис — это мастерская для создания загробных миров, в которой не работают законы физики.
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Blizzard также сообщила, что нынешний сезон PvP-боёв закончится также 23 февраля. После его завершения игрокам рекомендовано не менять некоторое время фракцию для получения звания и достижения «Истерзанный герой».
Третий сезон начнётся уже 1 марта, период с 23 февраля по 1 марта будет считаться перерывом. У игроков будет возможность в дни межсезонья участвовать в PvP-сражениях, получать награды, но таблицы лидеров временно отключат. Веселиться в подземельях, открытых эпохальными ключами, тоже можно.
Eternity's End arrives February 22.— World of Warcraft (@Warcraft) February 10, 2022
🌺 Zereth Mortis
⚔ Class Tier Sets
🦴 Maldraxxus Coliseum
🏰 Sepulcher of the First Ones
🧵 and more...#RallyAsOne 💀 https://t.co/zKBAOty63E pic.twitter.com/uz1ziSQVC5
Наконец, в «Конце Вечности» появится рейд «Гробница «Предвечных», в котором игрокам придётся сразиться с Тюремщиком — главным боссом всего аддона Shadowlands.