Eternity's End arrives February 22.



🌺 Zereth Mortis

⚔ Class Tier Sets

🦴 Maldraxxus Coliseum

🏰 Sepulcher of the First Ones

🧵 and more...#RallyAsOne 💀 https://t.co/zKBAOty63E pic.twitter.com/uz1ziSQVC5