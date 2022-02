По версии «М.Видео-Эльдорадо».

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо», отвечающая примерно за две трети всего объёма розничных продаж видеоигр для консолей на территории России, сообщила о том, что самой популярной игрой из числа продаваемых на физических носителях в прошлом году оказалась The Last of Us Part II.

Свыше 65 % продаж пришлись на платформу PlayStation 4. В то же время, что для многих может оказаться неожиданностью, 20 % пришлись на продажи для Nintendo Switch. Оставшиеся проценты между собой делят консоли Xbox и PlayStation 5.

Самыми продаваемыми играми по версии «М.Видео-Эльдорадо» для PlayStation 4 в прошлом году стали: The Last of Us Part II, Grand Theft Auto V, FIFA 21, FIFA 22 и Minecraft. На PlayStation 5 топ выглядит так: Spider-Man Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, FIFA 22 и Ratchet & Clank Rift Apart.

Российские пользователи Switch предпочитали The Legend of Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey и Metroid Dread.

Что же до консолей Xbox в целом, то самыми продаваемыми в российской рознице были Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed Valhalla, Mortal Kombat XL и Red Dead Redemption 2. Списки достаточно «попсовые», что, в общем-то, ожидаемо.