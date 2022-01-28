Правительство Российской Федерации стало активнее обращать внимание на рынок видеоигр, причем не только с точки зрения регулирования контента, но и как на экономический субъект. Журналисты издания «Коммерсантъ» выяснили, что первые подходы к регулированию могут быть предприняты уже в 2022 году. Так, власти заинтересовались торговлей виртуальными внутриигровыми предметами, которые потребители воспринимают как реальный товар и даже инструмент инвестиций.
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Глобальный объём этого рынка оценивается в $4 миллиарда, российского — в $450 миллионов. Регуляторы считают, что продажи здесь не облагаются налогами, могут использоваться при отмывании денег и даже финансирования терроризма.
Так, Научно-технический центр ФГУП ГРЧЦ описал преступные схемы, связанные с совершением внутриигровых покупок и прокачкой аккаунтов для вывода денег за рубеж или легализацией средств.
Компании DMarket и SberGames поделились с журналистами издания «Коммерсантъ» статистикой по внутриигровым покупкам в России и мире.
Чаще всего российские игроки покупают товары в CS: GO, Dota 2 и World of Tanks. В прошедшем году количество покупок на площадках с внутриигровыми предметами увеличилось на 58 %, оборот платежей — на 85 %, а средний чек — на 17 % (до 721 рубля). Всё тот же DMarket утверждает, что на долю CS: GO приходится 97 % объёма рынка внутриигровых платежей, на Dota 2 — 2 %, у остальных — и того меньше.
По поводу регулирования рынка видеоигр отдельно высказался Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT. Он считает, что онлайн-игры действительно требуют правового регулирования. По мнению политика, это касается не только внутриигровых предметов, но и общения с людьми.