Будучи до сих пор феноменально популярной игрой, Among Us испытывает запрос со стороны геймеров на обновления и улучшения игрового процесса. Ну, а коли есть запрос, его надо удовлетворять, поэтому сегодня разработчики из студии Innersloth опубликовали очень обобщённый план развития Among Us на этот год.
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Из публикации следует, что уже сейчас к Among Us применено обновление, добавляющее в игру дополнительные роли, косметические элементы и поддержку пятнадцати игроков в матче. В краткосрочной перспективе в игре появятся долгожданные списки друзей и другие нововведения, улучшающие восприятие игры.
В более долгосрочных планах числятся новые коллаборации, дополнительные роли, режим пряток, ещё больше новой «косметики» и многим другим. Очевидно, в детали нас будут посвящать по мере приближения к выходу соответствующих обновлений.