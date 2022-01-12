Разработчики из студии Okomotive совместно с издательством Frontier Foundry сообщили н старте приёма предзаказов на новый проект во вселенной FAR. Если вы помните FAR: Lone Sails и тепло к ней относитесь, то можете оформить предварительный заказ на FAR: Changing Tides со скидкой. Сам проект должен поступить в продажу 2 марта.
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Игру можно заранее купить в Steam, Epic Games Store, а также магазинах Xbox и PlayStation. В цифровом сервисе Valve новая FAR стоит сейчас 432 рубля.
FAR: Changing Tides расскажет историю затопленного мира и маленького мальчика, который пытается найти себе новый дом, путешествуя на уникальном фантастическом корабле.
Как и в случае с Lone Sails, новая FAR предложит предельно медитативный геймплей с несложными боевыми схватками. Желающие проникнуться атмосферой новой игры могут уже сейчас прослушать кусочек саундтрека.