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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики перспективного шутера Ready or Not потеряли издателя из-за спорного контента
Но это только слух.
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Несколько дней назад мы рассказывали вам о перспективном сетевом шутере Ready or Not, который был достаточно тепло принят публикой. Как оказалось, не всё, что связано с этим проектом, является безоговорочно успешным. Так, студия Void Interactive, которая и занимается разработкой Ready or Not, сообщила о разрыве партнёрских отношений с издательством Team 17.

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Официально причины разрыва отношений не указываются, но журналисты издания NME считают, что издателю не понравились планы Void Interactive по добавлению миссии со стрельбой в школе. Наличие такого задания было косвенно подтверждено самими авторами.

Напомним, Ready or Not пришёлся по душе любителям жанра, о чём свидетельствую отзывы в Steam. На момент написания данного материала у проекта было 96 % рейтинга на основании почти 5 тысяч отзывов.

Игроки хвалят шутер за все заявленные разработчиками «фишки», которые действительно сделано хорошо даже для ранней версии: реалистичную стрельбу, качественный звук, продуманную систему управления бойцами, работающие механики (включая стелс), а также захватывающий и максимально правдоподобный геймплей.

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В немногочисленных отрицательных отзывах Rady or Not достаётся за общую «сырость», которая, как мы надеемся, будет искореняться будущими обновлениями.

#team 17 #ready or not #void interactive
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