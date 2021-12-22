Несколько дней назад мы рассказывали вам о перспективном сетевом шутере Ready or Not, который был достаточно тепло принят публикой. Как оказалось, не всё, что связано с этим проектом, является безоговорочно успешным. Так, студия Void Interactive, которая и занимается разработкой Ready or Not, сообщила о разрыве партнёрских отношений с издательством Team 17.
реклама
Официально причины разрыва отношений не указываются, но журналисты издания NME считают, что издателю не понравились планы Void Interactive по добавлению миссии со стрельбой в школе. Наличие такого задания было косвенно подтверждено самими авторами.
Напомним, Ready or Not пришёлся по душе любителям жанра, о чём свидетельствую отзывы в Steam. На момент написания данного материала у проекта было 96 % рейтинга на основании почти 5 тысяч отзывов.
Игроки хвалят шутер за все заявленные разработчиками «фишки», которые действительно сделано хорошо даже для ранней версии: реалистичную стрельбу, качественный звук, продуманную систему управления бойцами, работающие механики (включая стелс), а также захватывающий и максимально правдоподобный геймплей.
В немногочисленных отрицательных отзывах Rady or Not достаётся за общую «сырость», которая, как мы надеемся, будет искореняться будущими обновлениями.