В середине ноября состоялся релиз приключенческого детектива Sherlock Holmes Chapter One. Проект получил тёплые отзывы от критиков и игроков, и вот, как и следовало ожидать, первые результаты достойного труда уже радуют разработчиков из Frogwares. Согласно описанию опубликованного сегодня «хвалебного» трейлера, Sherlock Holmes Chapter One стала самой быстропродаваемой среди всех созданных данным коллективом игр про знаменитого сыщика. А сделана она их с 2000 года очень много: Chapter One — уже восьмой по счёту проект по Шерлоку Холмсу за авторством Frogwares.
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Естественно, на этом поддержка игры не завершается: разработчики будут выпускать обновления, сюжетные дополнения и прочий игровой контент. Причём, первые порции этого контента начнут поступать уже в текущем месяце.
Напоминаем, что Sherlock Holmes Chapter One повествует о ещё совсем молодом Шерлоке Холмсе, который прибывает на средиземноморский остров, чтобы расследовать загадочную смерть своей матери. Возможно, это самое эмоционально тяжёлое дело Холмса за всю его жизнь.