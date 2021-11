А что там в необозримой перспективе — уже не предмет обсуждения.

Несмотря на то, что Star Wars The Old Republic вышла больше десяти лет назад, это по-прежнему одна из самых высокооценённых игр во франшизе и одна из самых удачных игр производства «ещё той» BioWare. Студия понимает, что проект пользуется популярностью, поэтому в беседе с журналистами PC Gamer креативный директор проекта Чарльз Бойд чётко дал понять, что сворачивать поддержку «Старой Республики» студия в обозримой перспективе не собирается.

Иными словами, проект продолжит получать новый контент — в частности, до конца года должно выйти крупное дополнение Legacy of the Sith, запуск которого ознаменует начало «новой эры» Star Wars The Old Republic, а в течение всего следующего года игра будет получать контент, посвящённый празднованию своего юбилея.

Ожидайте новые истории, усовершенствование геймплейных функций, дополнительные миссии и многое другое.