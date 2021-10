Первая новая игра серии за последние шестнадцать лет.

Выход новой стратегии в реальном времени, особенно в известной франшизе от именитого разработчика — это всегда настоящее событие: слишком уж редким стало это явление. Но сегодня у всех любителей жанра настоящий праздник: в продажу поступила Age of Empires IV — первая полностью новая (не ремастер и не переиздание старой) игра серии с далёкого 2005 года. Новинку можно приобрести в Steam за 2 499 рублей.

Age of Empires IV возвращается в любимую фанатами серии эпоху средневековья, а на старте в ней доступно восемь игровых цивилизаций — каждая со своими уникальными отрядами, механиками и стилями игрового процесса. В плане проработки цивилизаций разработчики Age of Empires IV постарались развить идею с европейскими, азиатскими и коренными американскими цивилизациями в Age of Empires III, добавив каждой из них свой уникальный «вкус».

Допускается одиночное и совместное прохождение, а также PvP-мультиплеер. В распоряжении игроков собственные кампании для половины цивилизаций, прохождение которых займёт у вас в общей сложности несколько десятков часов.

Что касается пользовательских оценок, то пока что делать о них и по ним выводы рановато: имеет смысл подождать хотя бы пару дней, пока не наберётся некая критическая масса отзывов.