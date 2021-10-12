В середине августа Epic Games добавила в свой невообразимо популярный проект Fortnite дополнительный игровой режим под названием «Самозванцы». По своим правилами структуре он удивительным образом напоминает Among Us про поиск предателей на борту корабля, и многие, включая самих разработчиков Among Us из студии Innersloth это заметили. Последние даже немножко обиделись на Epic Games, что их творение не упомянуто как источник вдохновения для «Самозванцев».
реклама
Что ж, по всей видимости, Epic Games всё же не выдержала давления общественности и сегодня в описании обновления Fortnite в разделе с изменениями для «Самозванцев» уточнила, что режим вдохновлён игрой Among Us.
В настоящее время Fortnite остаётся главной несущей золотые яйца курочкой Epic Games. Проект настолько популярен, что студия даже хочет сделать его экранизацию. Впрочем, дойдёт ли дело до реализации или же всё так и останется на уровне планов, пока неясно.