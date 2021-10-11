Пока тряпочка ещё мокрая, её надо выжимать.

Понедельник — день тяжёлый, поэтому выбирать из инфоповодов не приходится. Так, западные СМИ сообщают о том, что студия Epic Games намеревается открыть новое подразделение, которое займётся производством кинофильмов и даже сериалов. Насколько известно средствам массовой информации, в числе первых проектов станет производство фильма по мотивам популярнейшей игры студии — королевской битвы Fortnite.

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Как сообщается, данное решение Epic Games приняла не внезапно, а планомерно к нему готовилась и даже привлекла в свои ряды многих именитых деятелей кино, в числе которых Джейсон Макгатлин, занимавшийся продюсированием новых фильмов по «Звёздным войнам» и «Мандалорца».

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На данный момент это лишь слухи, которые перестанут быть таковыми только после их подтверждения или опровержения со стороны Epic Games. А она этого делать пока не торопится.