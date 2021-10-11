Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Epic Games собирается снимать кинофильмы, в том числе экранизацию Fortnite
Пока тряпочка ещё мокрая, её надо выжимать.
анонсы и реклама
Упала цена MSI RTX 3060 Ti даже при росте крипты
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

Понедельник — день тяжёлый, поэтому выбирать из инфоповодов не приходится. Так, западные СМИ сообщают о том, что студия Epic Games намеревается открыть новое подразделение, которое займётся производством кинофильмов и даже сериалов. Насколько известно средствам массовой информации, в числе первых проектов станет производство фильма по мотивам популярнейшей игры студии — королевской битвы Fortnite.

реклама

Как сообщается, данное решение Epic Games приняла не внезапно, а планомерно к нему готовилась и даже привлекла в свои ряды многих именитых деятелей кино, в числе которых Джейсон Макгатлин, занимавшийся продюсированием новых фильмов по «Звёздным войнам» и «Мандалорца».

анонсы и реклама
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
-17000р на RTX 3070 ASUS

На данный момент это лишь слухи, которые перестанут быть таковыми только после их подтверждения или опровержения со стороны Epic Games. А она этого делать пока не торопится.

#epic games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Jurassic World Evolution
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
Раздача PC Building Simulator уже успела привлечь свыше 2,5 млн новых игроков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование лучших игровых компьютеров
14
Несколько причин, по которым эта осень – лучшее время для апгрейда
76
Парачейны Polkadot и Kusama: просто про криптовалюты для новичка
7
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands: гибрид классического Tom Clancy's Ghost Recon и Far Cry
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
17
Битва процессоров: Core i5-11400F VS Core i3-10325 VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Amazon Kindle Oasis 2019 vs PocketBook 740 Color — обзор-сравнение флагманских электронных ридеров
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:19
Вообще-то 5600 не "обошел", а "догнал". 5600х с хорошей памятью и быстрее могёт. И да, у 12400 в тесте стоит "супер DDR5"? Значит сам порц чуть медленнее?
Бюджетный 6-ядерный Core i5-12400 обошёл Ryzen 5 5600X и сравнялся с Core i9-11900К в CPU-z
Иван Романов
20:19
100500+ megahash strix
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Asa Asaeevich
20:19
Эссе на тему как из i5 12400 получился i5 11400 который должен выйти.
Бюджетный 6-ядерный Core i5-12400 обошёл Ryzen 5 5600X и сравнялся с Core i9-11900К в CPU-z
Alagar81
20:17
>>>Cколько же фанатов побежит Нисколько, надо быть не вменяемым чтоб свои 5900х/5950х на это менять. Меня мой 5950х на 100% устраивает и почти во всех нынешних бенчах больше 12900к выдает (кроме одн...
Шестиядерный Intel Core i5-12400 был протестирован в CPU-Z, AIDA64 и Cinebench
Амудее
20:17
Гейфорс возвращайся на гей гпу обратно.Ты че здесь забыл пообщаться не с кем , кому интересно,что ты там грозишься взять очередную амд парашу которая вышла больше года назад
Шесть производительных ядер Core i5-12400 взяли верх над Ryzen 5 5600X в CPU-Z и Cinebench
DANYNAFIG
20:16
Поимел 12400 , любимку амудешников 5600 :D
Шестиядерный Intel Core i5-12400 был протестирован в CPU-Z, AIDA64 и Cinebench
Амудее
20:15
идиот интел быстрее у него интел не допругнула до амд
Шесть производительных ядер Core i5-12400 взяли верх над Ryzen 5 5600X в CPU-Z и Cinebench
Иван Романов
20:15
и будет стоит как 5600...от 25т
Шестиядерный Intel Core i5-12400 был протестирован в CPU-Z, AIDA64 и Cinebench
Амудее
20:14
Отец амудятел горе в семье.Ты постоянно грозишься взять очередное говно от амд.Ты жертва маркетинга амд,в школе засмеют сына смотри ,что папаша очкарик купил ему, пока мой папа кавказец с его мамой па...
Шесть производительных ядер Core i5-12400 взяли верх над Ryzen 5 5600X в CPU-Z и Cinebench
REY_B_
20:14
От Интел??? Ну, ждите.
Шестиядерный Intel Core i5-12400 был протестирован в CPU-Z, AIDA64 и Cinebench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем