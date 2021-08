В Fortnite появился режим, правила которого очень сильно напоминают «симулятор поисков предателя» Among Us. Только в королевской битве от Epic Games этот режим называется «Самозванцы». Как оказалось, разработчики Among Us остались не в восторге от бессовестного копирования идей их проекта.

Руководитель студии Innersloth по работе с сообществом Виктория Трэн назвала всю ситуацию грустной. Виктория дала понять, что команда вовсе не против взаимовыгодных коллабораций, но когда сотрудники Epic Games копируют основные идеи и даже терминологию Among Us — это вызывает «инди-грусть».

Виктория подчеркнула, что до момента появления «Самозванцев» в Fortnite сотрудники её студии ничего об этом не знали. То есть, Epic Games даже не планировала «звать на вечеринку» Innersloth или организовывать совместные ивенты, ограничившись прямым заимствованием идей.

it would've been really, really cool to collab haha.



just sad indie hours rn. — Victoria Tran 🧋 (@TheVTran) August 17, 2021

Следом свою позицию по поводу копирования наработок из Among Us выразил программист Innersloth Гэри Портер. Он заметил, что расположение помещений в «Самозванцах» очень сильно похоже на одну из карт в Among Us. Портера не устраивает тот факт, что Epic Games скопировала из Among Us слишком много, бессовестно добавив это в новый режим Fortnite.

Программист Innersloth прекрасно понимает, что ключевая идея Among Us — не уникальная, ведь есть, как минимум, старейшая игра «Мафия». Но подход Epic Games к копированию (буквально) целых геймплейных механик может только огорчить.