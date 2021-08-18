Разработчиков Among Us расстроило, что Epic Games бессовестно скопировала их наработки для нового режима Fortnite
В Fortnite появился режим, правила которого очень сильно напоминают «симулятор поисков предателя» Among Us. Только в королевской битве от Epic Games этот режим называется «Самозванцы». Как оказалось, разработчики Among Us остались не в восторге от бессовестного копирования идей их проекта.
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Руководитель студии Innersloth по работе с сообществом Виктория Трэн назвала всю ситуацию грустной. Виктория дала понять, что команда вовсе не против взаимовыгодных коллабораций, но когда сотрудники Epic Games копируют основные идеи и даже терминологию Among Us — это вызывает «инди-грусть».
Виктория подчеркнула, что до момента появления «Самозванцев» в Fortnite сотрудники её студии ничего об этом не знали. То есть, Epic Games даже не планировала «звать на вечеринку» Innersloth или организовывать совместные ивенты, ограничившись прямым заимствованием идей.
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it would've been really, really cool to collab haha.— Victoria Tran 🧋 (@TheVTran) August 17, 2021
just sad indie hours rn.
Следом свою позицию по поводу копирования наработок из Among Us выразил программист Innersloth Гэри Портер. Он заметил, что расположение помещений в «Самозванцах» очень сильно похоже на одну из карт в Among Us. Портера не устраивает тот факт, что Epic Games скопировала из Among Us слишком много, бессовестно добавив это в новый режим Fortnite.
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Программист Innersloth прекрасно понимает, что ключевая идея Among Us — не уникальная, ведь есть, как минимум, старейшая игра «Мафия». Но подход Epic Games к копированию (буквально) целых геймплейных механик может только огорчить.
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