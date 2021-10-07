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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Студия Eidos Montreal переходит на четырёхдневную рабочую неделю
Это чтобы потом формально «кранчить» ещё больше?
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Человечество всё время своего существования стремилось работать меньше, а зарабатывать хотя бы столько же. Возможным это стало только с приходом механизации, автоматизации и с повышением производительности труда, что впоследствии позволило закрепить соответствующие нормы в трудовых законодательствах. Впрочем, трудиться людям по-прежнему приходится много — львиную долю своей сознательной и дееспособной жизни. Однако будущее, в котором время труда хотя бы совпадает со временем отдыха от этого самого труда, может быть не столь далёким, как кажется. В студии Eidos Montreal, например, оно уже почти настало.

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Сегодня руководство компании в лице её главы Дэвида Анфосси объявило о том, что все её сотрудники переходят на четырёхдневную рабочую неделю: количество рабочих часов в неделю у них уменьшится с 40 до 32, а заработная плата останется той же. По словам руководства Eidos Montreal, цель перехода — оптимизации рабочего времени, что позволит повысить производительность труда. Как уточняет Анфосси, четырёхдневная рабочая неделя позволит сотрудникам эффективнее восстанавливать силы и возвращаться на работу в лучшем состоянии, чем при «пятидневке».

Согласно сведениям журналистов, Eidos Montreal стала первой крупной студией разработки игр, перешедшей на четырёхдневную рабочую неделю. В отношении игровой индустрии в целом прецеденты уже имелись, но в масштабе рынка они были слишком незначительными.

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Eidos Montreal в первую очередь известна работой над Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider и грядущей Marvel’s Guardians of the Galaxy.

#eidos montreal
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