Для многих первая игра серии Far Cry и по сей день остаётся единственной: путешествие на тропический архипелаг, где творится какая-то научная чертовщина, и которое вместе с Doom 3 и Half-Life 2 в 2004 году клало на лопатки тогдашние компьютеры, врезалось в память геймеров как уникальный проект в своём роде.

Вышедшая спустя четыре года Far Cry 2, созданная уже другой студией и не имеющая кроме названия абсолютно ничего общего с оригиналом, для многих игроков стала большим разочарованием, но особо внимательные заметили в главном антагонисте игры — торговце оружием по кличке Шакал (Jackal) — сходство с главным героем первой части, Джеком Карвером (Jack Carver). Предполагалось даже, что Шакал — это и есть Джек Карвер, только старше и безумнее.

И вот, в недавнем общении с изданием IGN геймдиректор Far Cry 2 Клинт Хокинг уточнил, что фанатские теории оказались на удивление близки к реальности. Дело в том, что по изначальному сценарию Far Cry 2 главным злодеем игры должен был стать именно Джек Карвер. На момент действия Far Cry 2 Карвер перебрался в Африку и промышлял контрабандой оружия, а за десять лет его психика изменилась в худшую сторону. Но затем от этой идеи отказались.

А сегодня мы ждём выхода уже шестой номерной части серии Far Cry, релиз которой состоится в этот четверг, 7 октября. Вот уже больше десяти лет Far Cry остаётся уникальной в своём роде франшизой, где главными действующими лицами являются злодеи, а не аватары игрока.