Фансервиса много, это хорошо.

Издательство Square Enix в рамках выставки Tokyo Games Show раскрыло новые сведения о The First Soldier — мобильной королевской битве во вселенной Final Fantasy VII. На мероприятии был представлен отдельный трейлер проекта и обнародована кое-какая информация о нововведениях. Сами новшества были реализованы по результатам закрытого бета-тестирования.

реклама

Так, разработчики пообещали реализовать для The First Soldier полноценную поддержку контроллеров — данное решение возникло после обсуждения возможности выхода игры на больших платформах. Кстати, этого пока не планируется. В The First Soldier также появился новый класс — ниндзя. Это крайне мобильный персонаж, специализирующийся на приёмах ближнего боя и скрытых атаках.

Дополнительно в королевской битве были расширены механики по сбору и коллекционированию предметов. Их можно находить в сундуках или поднимать с поверженных врагов, обмен барахлом с другими игроками тоже приветствуется. Дополнительно для The First Soldier проектируется новый режим обучения, в котором много припасено не только полных новичков, но и тех, кто уже разбирается в основных механиках игры. Девелоперы постарались сделать режим адаптивным и многоуровневым.

Напомним, события The First Soldier разворачиваются вокруг тренировочного симулятора компании Shinra, при помощи которого ведётся отбор кандидатов для программы SOLDIER. Разработчики обещают, что для проекта готовится уникальный режим с тремя сюжетными персонажами, но полноценной кампании не будет.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

The First Soldier должна выйти на iOS и Android в следующем месяце, в октябре же должна открыться предварительная регистрация.