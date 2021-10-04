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Новости Software Игнатий Колыско
Новые детали The First Soldier — «королевской битвы» для iOS и Android во вселенной Final Fantasy VII
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Издательство Square Enix в рамках выставки Tokyo Games Show раскрыло новые сведения о The First Soldier — мобильной королевской битве во вселенной Final Fantasy VII. На мероприятии был представлен отдельный трейлер проекта и обнародована кое-какая информация о нововведениях. Сами новшества были реализованы по результатам закрытого бета-тестирования.

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Так, разработчики пообещали реализовать для The First Soldier полноценную поддержку контроллеров — данное решение возникло после обсуждения возможности выхода игры на больших платформах. Кстати, этого пока не планируется. В The First Soldier также появился новый класс — ниндзя. Это крайне мобильный персонаж, специализирующийся на приёмах ближнего боя и скрытых атаках.

Дополнительно в королевской битве были расширены механики по сбору и коллекционированию предметов. Их можно находить в сундуках или поднимать с поверженных врагов, обмен барахлом с другими игроками тоже приветствуется. Дополнительно для The First Soldier проектируется новый режим обучения, в котором много припасено не только полных новичков, но и тех, кто уже разбирается в основных механиках игры. Девелоперы постарались сделать режим адаптивным и многоуровневым.

Напомним, события The First Soldier разворачиваются вокруг тренировочного симулятора компании Shinra, при помощи которого ведётся отбор кандидатов для программы SOLDIER. Разработчики обещают, что для проекта готовится уникальный режим с тремя сюжетными персонажами, но полноценной кампании не будет.

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The First Soldier должна выйти на iOS и Android в следующем месяце, в октябре же должна открыться предварительная регистрация.

#square enix #the first soldier
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