Питерские разработчики ролевой игры Encased, вдохновлённой Fallout, рассказали о преимуществах вдумчивого распределения навыков
Создатели изометрической ролевой игры Encased из питерской студии Dark Crystal Games представили новый ролик, посвящённый геймплею. С помощью этого ролика разработчики наглядно продемонстрировали, как важно вдумчиво подходить к вопросу распределения очков навыков для главного героя. В лучших традициях Fallout, игра будет регулярно устраивать проверку навыков персонажа, открывая или блокируя определённые опции в диалогах и действиях.
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Также в Encased огромное внимание уделяется репутации героя — можете считать её аналогом кармы из Fallout. Принятые нашим искателем приключений решения будут влиять на его репутацию и, как следствие, на имеющиеся возможности при прохождении той или иной миссии.
Действие Encased происходит в альтернативных 1970-х, в мире, который пережил катастрофу. Игроку нужно будет заниматься исследованием таинственного купола, природу которого никто не знает. Все основные геймплейные механики Encased позаимствованы у первых частей Fallout и Wasteland: исследование пустошей с аномалиями, прокачка героя, общение с местными, война фракций и многое другое.
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Пока Encased находится в раннем доступе Steam, где у неё имеется 78% рейтинга на основании более тысячи отзывов. Полноценный релиз запланирован на 7 сентября, чуть позже игра выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.
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