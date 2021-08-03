Последнее обновление для GTA Online, которое называется Los Santos Tuners, стало поводом для обсуждения в игровом сообщества из-за одного интересного случая. После установки апдейта в игре появился хаб для автолюбителей вкупе с новой системой репутации и наградами за её повышение. Об этом мы писали ещё в момент анонса, можете перейти по соответствующей ссылке для получения всех подробностей.

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Так вот, за повышение уровня репутации игроки могут получить доступ к новым машинам, скидкам на их приобретение и новым режимам. Все основные «вкусности» выдаются при прохождении первых 100 уровней, но никто не запретит двигаться аж до 1000. Игроки быстро поняли, что для достижения сотого уровня придётся потратить слишком много времени: тестировать машины, участвовать в заездах или просто коротать время в хабе. Так вот, за каждые 4 минуты, проведённые в этом «предбаннике» для виртуальных гонщиков, полагается выдача 10 очков репутации. Данная уязвимость была принята на вооружение завсегдатаями GTA Online для постоянной генерации очков.

Rockstar некоторое время назад позаботилась о том, чтобы простое пребывание неподвижного персонажа в хабе не повышало его репутацию — ему нужно совершать любые телодвижения, имитирующие бурную деятельность. Энтузиасты предусмотрели и этот момент. Смотрим на фотографию ниже.

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Обтягиваем резиночкой стики на геймпаде — и герой в гоночном лобби бесконечно ходит кругами. Условие соблюдено, персонаж двигается без участия героя, очки репутации «фармятся». Игроки уже успели подсчитать, что для достижения высоких уровней репутации потребуется несколько дней. Но этот безобидный и простейший «хинт» актуален только для достижения 100-го уровня (где присутствуют награды).

Затягивание стика резинкой — не единственный способ имитации бурной деятельности, тут всё ограничивается фантазией игроков. В конце концов, можно просто поставить что-то тяжёлое на кнопку клавиатуры.