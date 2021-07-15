Los Santos Tuners — новое дополнение для GTA Online, посвящённое тюнингу
Разработчики из компании Rockstar представили Los Santos Tuners — очередное обновление для сетевого проекта GTA Online. Набор контента должен выйти уже 20 июля и предназначен он, как понятно из названия, для заядлых автомобилистов и любителей тюнинга.
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Если говорить о контенте, то в составе DLC точно будет 17 уникальных автомобилей, но только 10 из них появится в момент релиза. Владельцы консолей нового поколения могут рассчитывать на уникальные настройки кастомизации, направленные на повышение скорости.
После установки DLC в игре появится место для общения LS Car Meet. Игроки смогут приехать в этот «хаб», дать другим возможность заценить своё авто, найти друзей по интересам и найти персонажей, которые будут выдавать задания. За участие в выдаваемых заданиях игроки смогут выторговать особые скидки у торговцев и принять участие в гонках с призами.
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О месторасположении «хаба» придётся узнавать отдельно. Для этого нужно будет отправиться в Сайпрэсс-Флэтс и добраться до склада, разрисованного граффити. Разработчики на этапе анонса пояснили, что в LS Car Meet запрещены перестрелки, в нём также не работает полиция, ведь это место для отдыха и развлечений.
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