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Рост просмотров контента на Twitch перестаёт быть стремительным

Рост за второй квартал текущего года составил всего 4 %.
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Не секрет, что пандемия и вынужденная череда самоизоляций в большинстве государств привели к резкому скачку спроса на видеоигры и различные связанные с компьютерами и интернетом развлечения. Среди них площадка для прямых трансляций Twitch, партнёры которой практически в ежемесячном формате рапортовали о рекордном росте «онлайнов» и просмотров.

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Естественно, бесконечно рекордный рост продолжаться не может: ряд успешно борющихся с пандемией стран снимают ограничения, и уставшие сидеть в четырёх стенах люди в сезон отпусков возвращаются к привычной жизни. Как следствие, рост популярности Twitch перестаёт быть таким уж стремительным. Как передают партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg, рост просмотров на площадке за завершившийся 30 июня второй квартал текущего года составил всего 4 % по сравнению с первым кварталом года — 6,2 млрд часов просмотров против 6 млрд часов соответственно.

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Наиболее популярной категорией по итогам июня остаётся «Общение» (Just Chatting), а вот среди игр в лидеры вырвалась Grand Theft Auto V, обогнав предыдущего лидера в лице League of Legends аж на 24 миллиона часов просмотров. В целом в десятке игр-лидеров на Twitch наблюдается сокращение числа просмотров, что вызвано вышеизложенными причинами. Единственные два проекта из десятки самых популярных на Twitch, у которых наблюдается рост, это World of Warcraft и Dota 2. Для первой вышло дополнение Burning Crusade Classic, а вот рост популярности второй можно объяснить разве что проведением «мейджора» WePlay AniMajor в сезоне Dota 2 Pro Circuit 2021.

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