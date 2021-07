Не секрет, что пандемия и вынужденная череда самоизоляций в большинстве государств привели к резкому скачку спроса на видеоигры и различные связанные с компьютерами и интернетом развлечения. Среди них площадка для прямых трансляций Twitch, партнёры которой практически в ежемесячном формате рапортовали о рекордном росте «онлайнов» и просмотров.

реклама

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Естественно, бесконечно рекордный рост продолжаться не может: ряд успешно борющихся с пандемией стран снимают ограничения, и уставшие сидеть в четырёх стенах люди в сезон отпусков возвращаются к привычной жизни. Как следствие, рост популярности Twitch перестаёт быть таким уж стремительным. Как передают партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg, рост просмотров на площадке за завершившийся 30 июня второй квартал текущего года составил всего 4 % по сравнению с первым кварталом года — 6,2 млрд часов просмотров против 6 млрд часов соответственно.

реклама

Наиболее популярной категорией по итогам июня остаётся «Общение» (Just Chatting), а вот среди игр в лидеры вырвалась Grand Theft Auto V, обогнав предыдущего лидера в лице League of Legends аж на 24 миллиона часов просмотров. В целом в десятке игр-лидеров на Twitch наблюдается сокращение числа просмотров, что вызвано вышеизложенными причинами. Единственные два проекта из десятки самых популярных на Twitch, у которых наблюдается рост, это World of Warcraft и Dota 2. Для первой вышло дополнение Burning Crusade Classic, а вот рост популярности второй можно объяснить разве что проведением «мейджора» WePlay AniMajor в сезоне Dota 2 Pro Circuit 2021.