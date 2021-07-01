Sony приобрела занимающуюся портированием игр на PC студию Nixxes
Сегодня глава PlayStation Studios Герман Хульст в своём Twitter поделился любопытным известием: в состав внутренних студий Sony вошёл голландский коллектив Nixxes Software, занимающийся портированием игр на PC и другие дополнительные платформы. В частности, именно Nixxes отвечала за PC-версии Marvel’s Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided, Tomb Raider (2013), Deus Ex Human Revolution и других проектов.
реклама
Во сколько Sony обошлась данная сделка, не уточняется; равно как неизвестно, чем конкретно будет заниматься Nixxes в составе PlayStation Studios. Логично предположить, что компания будет помогать Sony с выпуском PC-версий её популярных проектов: компьютерные версии Days Gone и Horizon Zero Dawn были встречены тепло, но этого объективно мало.
По слухам, источником которых стали слайды с официальной презентации в рамках финансового отчёта Sony, следующим эксклюзивом PlayStation, который доберётся до «персоналок», станет Uncharted 4. Информация пока подтверждена не была.
реклама
Похоже, мы наблюдаем новый виток «холодной войны» Xbox и PlayStation, в рамках которой обе платформы обрастают новыми коллективами разработчиков, которые будут стабильно и часто снабжать их всё новыми и новыми играми.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила