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Sony приобрела занимающуюся портированием игр на PC студию Nixxes

Пора начинать строить предположения.
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Сегодня глава PlayStation Studios Герман Хульст в своём Twitter поделился любопытным известием: в состав внутренних студий Sony вошёл голландский коллектив Nixxes Software, занимающийся портированием игр на PC и другие дополнительные платформы. В частности, именно Nixxes отвечала за PC-версии Marvel’s Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided, Tomb Raider (2013), Deus Ex Human Revolution и других проектов.

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Во сколько Sony обошлась данная сделка, не уточняется; равно как неизвестно, чем конкретно будет заниматься Nixxes в составе PlayStation Studios. Логично предположить, что компания будет помогать Sony с выпуском PC-версий её популярных проектов: компьютерные версии Days Gone и Horizon Zero Dawn были встречены тепло, но этого объективно мало.

По слухам, источником которых стали слайды с официальной презентации в рамках финансового отчёта Sony, следующим эксклюзивом PlayStation, который доберётся до «персоналок», станет Uncharted 4. Информация пока подтверждена не была.

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Похоже, мы наблюдаем новый виток «холодной войны» Xbox и PlayStation, в рамках которой обе платформы обрастают новыми коллективами разработчиков, которые будут стабильно и часто снабжать их всё новыми и новыми играми.

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