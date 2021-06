Наступил вечер воскресенья, а это значит, что Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам минувшей недели. На этот раз всё получилось с одной стороны скучно, а с другой — ожидаемо; печалит лишь тот факт, что в десятке самых продаваемых игр не оказалось ни одной новинки — сплошь игры прошлых лет.

Итак, честь возглавить чарт выпала пиратскому экшену Sea of Thieves, который заслужил своё высокое место благодаря дополнению по «Пиратам Карибского моря» с самим капитаном Джеком Воробьём. Следом за Sea of Thieves идёт Sekiro Shadows Die Twice со всеми дополнениями, а замыкает тройку лидеров Horizon Zero Dawn. В целом за такие результаты проектам следует благодарить сезон скидок.

В целом десятка самых популярных игр в Steam по итогам уходящей недели выглядит так: