Лидером продаж в Steam на уходящей неделе стала Sea of Thieves
Наступил вечер воскресенья, а это значит, что Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам минувшей недели. На этот раз всё получилось с одной стороны скучно, а с другой — ожидаемо; печалит лишь тот факт, что в десятке самых продаваемых игр не оказалось ни одной новинки — сплошь игры прошлых лет.
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Итак, честь возглавить чарт выпала пиратскому экшену Sea of Thieves, который заслужил своё высокое место благодаря дополнению по «Пиратам Карибского моря» с самим капитаном Джеком Воробьём. Следом за Sea of Thieves идёт Sekiro Shadows Die Twice со всеми дополнениями, а замыкает тройку лидеров Horizon Zero Dawn. В целом за такие результаты проектам следует благодарить сезон скидок.
В целом десятка самых популярных игр в Steam по итогам уходящей недели выглядит так:
- Sea of Thieves;
- Sekiro Shadows Die Twice;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition;
- Forza Horizon 4;
- Halo The Master Chief Collection;
- Valve Index VR Kit;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Rust;
- Forza Horizon 4 Deluxe;
- It Takes Two.
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