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Лидером продаж в Steam на уходящей неделе стала Sea of Thieves

Вот, что скидки и «Пираты Карибского моря» животворящие делают.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
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RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Наступил вечер воскресенья, а это значит, что Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам минувшей недели. На этот раз всё получилось с одной стороны скучно, а с другой — ожидаемо; печалит лишь тот факт, что в десятке самых продаваемых игр не оказалось ни одной новинки — сплошь игры прошлых лет.

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-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
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В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Итак, честь возглавить чарт выпала пиратскому экшену Sea of Thieves, который заслужил своё высокое место благодаря дополнению по «Пиратам Карибского моря» с самим капитаном Джеком Воробьём. Следом за Sea of Thieves идёт Sekiro Shadows Die Twice со всеми дополнениями, а замыкает тройку лидеров Horizon Zero Dawn. В целом за такие результаты проектам следует благодарить сезон скидок.

В целом десятка самых популярных игр в Steam по итогам уходящей недели выглядит так:

  • Sea of Thieves;
  • Sekiro Shadows Die Twice;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition;
  • Forza Horizon 4;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • Valve Index VR Kit;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Rust;
  • Forza Horizon 4 Deluxe;
  • It Takes Two.
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