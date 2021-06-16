Презентация Xbox & Bethesda закономерно признана лучшей на E3 2021
Летний геймерский праздник под названием E3 2021 официально стал историей, и под занавес мероприятия крупные заморские издания проголосовали за лучших его (праздника) представителей. Список победителей получился ожидаемым и абсолютно закономерным.
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Лучшей презентацией в рамках E3 2021 признано совместное выступление Xbox и Bethesda. Это была единственная презентация, на которой на нас словно из рога изобилия сыпались анонсы и новости о долгожданных проектах, и которая без преувеличения «в соло» спасла выставку от мрака и горы инди-анонсов, поэтому выбора у журналистов здесь, по сути, и не было.
Наиболее ожидаемой из анонсированных игр в целом стала Forza Horizon 5, ну а дальше мы в виде списка укажем самые ожидаемые (по мнению крупных изданий) игры на каждой из презентаций по отдельности:
- Capcom — The Great Ace Attorney Chronicles;
- Gearbox Software — Tiny Tina’s Wonderlands;
- Indie Games — Falling Frontier;
- Intellivision — Asteroids;
- Nintendo — Legend of Zelda: Breath of the Wild 2;
- PC Gaming Show — Songs of Conquest;
- Freedom Games — Airborne Kingdom;
- Future Games Show — Immortality;
- Square Enix — Marvel’s Guardians of the Galaxy;
- Ubisoft — Mario + Rabbids: Sparks of Hope;
- Xbox/Bethesda — Halo Infinite;
- Yoreeka Studio — Loopmancer.
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