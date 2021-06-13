Eidos Montreal на презентации издательства Square Enix презентовала свой новый проект — Marvel’s Guardians of the Galaxy. Сходу приятно удивило тот факт, что данная игра не будет сервисом, любителям одиночного прохождения контента тут «насыпят» в достаточной мере.

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Разработчики утверждают, что они хотят подарить игрокам самодостаточную историю, вдохновлённую комиксами, фильмами и другими проектами по «Стражам. Сам игрок сможет управлять только Питером Квиллом (он же «Звёздный Лорд»), остальные персонажи будут доступны только как компаньоны, оказывающие посильную помощь главному герою. У нас тут имеется дебютный трейлер, рекомендуем срочно к просмотру.

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«Стражи» от Eidos Montreal не копируют внешность у героев из дилогии фильмов, но это было ожидаемо. Разработчики Marvel’s Guardians of the Galaxy, как это уже было в случае с прошлогодними Marvel’s Avengers, пытаются реализовать проект в соответствии со своим уникальным видением. Будет ли это интересно — другой вопрос.

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Новый проект по «Стражам Галактики» является экшеном от третьего лица. Заинтересованные могут также просмотреть запись реального игрового процесса. Держите в уме, что Eidos Montreal делает законченную игру с хорошей графикой, в которой не будет микротранзакций и DLC.

Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy запланирован на 26 октября нынешнего года, на правах целевых платформ выступают PC и консоли.