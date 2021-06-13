Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Eidos Montreal анонсировала самодостаточную игру по «Стражам Галактики» — без микротранзакций и DLC

Даже графику завезли.
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Eidos Montreal на презентации издательства Square Enix презентовала свой новый проект — Marvel’s Guardians of the Galaxy. Сходу приятно удивило тот факт, что данная игра не будет сервисом, любителям одиночного прохождения контента тут «насыпят» в достаточной мере.

реклама

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Разработчики утверждают, что они хотят подарить игрокам самодостаточную историю, вдохновлённую комиксами, фильмами и другими проектами по «Стражам. Сам игрок сможет управлять только Питером Квиллом (он же «Звёздный Лорд»), остальные персонажи будут доступны только как компаньоны, оказывающие посильную помощь главному герою. У нас тут имеется дебютный трейлер, рекомендуем срочно к просмотру.

реклама

«Стражи» от Eidos Montreal не копируют внешность у героев из дилогии фильмов, но это было ожидаемо. Разработчики Marvel’s Guardians of the Galaxy, как это уже было в случае с прошлогодними Marvel’s Avengers, пытаются реализовать проект в соответствии со своим уникальным видением. Будет ли это интересно — другой вопрос.

реклама

Новый проект по «Стражам Галактики» является экшеном от третьего лица. Заинтересованные могут также просмотреть запись реального игрового процесса. Держите в уме, что Eidos Montreal делает законченную игру с хорошей графикой, в которой не будет микротранзакций и DLC.

Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy запланирован на 26 октября нынешнего года, на правах целевых платформ выступают PC и консоли.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix eidos montreal marvels guardians of the galaxy
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Eidos Montreal анонсировала самодостаточную игру по «Стражам Галактики» — без микротранзакций и DLC
+
Авторы Nier Automata показали свежий трейлер своего нового проекта Babylon’s Fall
+
Огнемёты и летающие багги в свежем геймплейном видео Far Cry 6
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
11
Microsoft Flight Simulator заглянет на Xbox Series в конце июля
1
«Вампирский» кооперативный экшен Redfall — новый проект студии Arkane
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
87
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
44
Warhammer 40.000: Space Marine: абсолютный пафос
13
Canyon Wired Mouse M-05 - обзор дешёвой мышки с хорошей эргономикой и приятным дизайном
3

Сейчас обсуждают

BorealSine
23:11
Ты в 4к 60фпс смотрел геймплей или в 360р? Какая 1050ая пххахвхвхв
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
omoikane
23:07
Батла и сталкер 100% будут на пс5. Батла даже 200% :D С чего ты взял что ее не будет. До свитков еще так далеко что уж совсем смешно утверждать.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
BorealSine
23:07
Графика супер конечно, все такое четкое и без мыла. Анимацию получше сделать только и AI врагам сделать передовым. Мне зашло, хоть 1 часть и не прошёл так.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
Сергей Шевченко
23:07
Плачь, плачь...
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Сева Шевченко
23:06
Я и говорю: диалоги - это про ведьмака (3). Там они прописаны офигенно.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Сергей Шевченко
23:06
У меня счас $400 на счету, по текущим ценам. Тоже пока держу, но если эфир до 2к грохнется - буду выводить.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Alex TOPMAN
23:06
Коммент с playground, который я сильнее всего оценил (цитата): "Сталкер и Метро теперь похожи как две капли воды". ;)
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Alexander Procenko
23:05
А им GSC, насрать, мамкины геймеры веравно выпросят на топчик шобы тянуло на максималках. GSC хочет переплюнуть Киберпук, и мы Гапко люди!
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
Сева Шевченко
23:05
Надеюсь, россияне поддержут меня и не станут покупать этот расистский шлак.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
omoikane
23:05
МЕТРО шутер, он вывозит только основной линей сюжета. Без него МЕТРО было бы унылой пострелушкой. Тут весь ролик диалоги и все они фигово сделаны.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем