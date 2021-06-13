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Forza Horizon 5 отправляется в Мексику, релиз — в ноябре

Как и предрекали инсайдеры.
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Инсайдеры могут праздновать свою очередную «победу»: как и гласили утечки, местом действия Forza Horizon 5 стала Мексика. Проект был официально представлен в рамках E3-презентации Xbox+Bethesda.

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По словам разработчиков, воссозданию Мексики в Forza Horizon 5 было уделено огромное внимание: авторы использовали фотограмметрию и постарались сделать локации максимально достоверными. Благодаря консолям нового (текущего) поколения проект получит продвинутое динамическое освещение и в целом реалистичную графику.

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Проект будет доступен на PC, Xbox Series и Xbox One. Ну и, конечно же, с первого дня — в подписке Xbox Game Pass.

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Alex
21:49
она хуже чем в 4 батле
Премьера игрового процесса Battlefield 2042
Катя Изосимова
21:49
ну значит у кого-то из нас точно не 3070, третьего не дано
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
dimkahon
21:48
В чем там первый ТЧ был разный? Как ни зайдешь на Кордон, так несется в уши: «Волк, фабрику зачистили, возвращаемся на исходные позиции..»)))
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Саня Крутой
21:48
Это питерская ОПГ ворует у тебя, идиот.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
dimkahon
21:45
У тебя инфа есть прямиком от Яворского о сроках разработки? Может, ролик сляпали по быстрому за неделю до презентации.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Sergio Pro
21:42
Графа 2015 го
Премьера игрового процесса Battlefield 2042
dimkahon
21:42
Интересно, какого плана игровой процесс ты хотел бы увидеть в игре под названием «Сталкер»? Как в контре, чуть высунулся из-за угла и ты труп, начинай сначала? И тебя на компе с пада играть никто не з...
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Сан Саныч
21:42
Как хорошо , что я перестал играть. А для всего остального мне хватает gtx 650
За 3 года средняя цена видеокарты NVIDIA выросла в 3 раза и продолжит увеличиваться в 2021 году
rulik
21:41
Странно что карты уже нихрена не приносят, а эти придурки их все равно держат
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Sergio Pro
21:41
Чел сайтом ошибся,тут не газ,а комплектующие пытаются впарить в 3 цены..
Немножко игрового процесса и дата выхода Age of Empires IV в свежем видеоролике
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