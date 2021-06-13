Forza Horizon 5 отправляется в Мексику, релиз — в ноябре
Инсайдеры могут праздновать свою очередную «победу»: как и гласили утечки, местом действия Forza Horizon 5 стала Мексика. Проект был официально представлен в рамках E3-презентации Xbox+Bethesda.
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По словам разработчиков, воссозданию Мексики в Forza Horizon 5 было уделено огромное внимание: авторы использовали фотограмметрию и постарались сделать локации максимально достоверными. Благодаря консолям нового (текущего) поколения проект получит продвинутое динамическое освещение и в целом реалистичную графику.
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Проект будет доступен на PC, Xbox Series и Xbox One. Ну и, конечно же, с первого дня — в подписке Xbox Game Pass.
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