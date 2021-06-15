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Мультиплеер Halo Infinite во всех деталях: никаких лутбоксов, «несгораемые» боевые пропуска и тотальная кастомизация

Разработчики максимально идут навстречу игрокам.
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Сотрудники 343 Industries решили рассказать о сетевом режиме Halo Infinite во всех подробностях, выпустив по такому поводу специальный ознакомительный видеоролик. Этот наглядный материал раскрывает все детали мультиплеера, затрагивая не только принципы работы отдельных игровых механик, но также системы монетизации и глобального развития режима.

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Рассказ о сетевом режиме Halo Infinite разработчики начали с упоминания основных геймплейных столпов Halo — тех особенностей, которые позволяют сходу отличить любой проект этой серии от других игр. Так вот, в мультиплеере будет огромное количество классических элементов Halo со всеми этими боевыми аренами и «зарубами» на больших картах с использованием техники. Это не значит, что комфортно себя будут чувствовать только старожилы: 343 Industries прикладывает много усилий для того, чтобы новички могли безболезненно и легко могли познавать азы «науки Halo».

Так, в игре появится «Академия» — специальный обучающий режим для новых пользователей. Для ветеранов всё в той же «Академии» добавят испытательный полигон для разминки перед матчами. В рамках данного обучающего режима игроки смогут устраивать матчи против ботов с настройками уровня сложности.

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Любой матч в Halo Infinite начинается для всех игроков одинаково, но уже потом каждый искатель приключений сможет заняться поисками уникального оружия на карте. Для зрелищности и большей динамичности авторы снабдят бойцов большим количеством вспомогательных гаджетов, наподобие крюка-кошки. С помощью последней можно не только быстро передвигаться по карте, но и подтягивать к себе предметы. Но и крюк-кошку, и тяжёлую кувалду получить на старте нельзя — только найти.

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Большинство предметов экипировки (щиты, камуфляж и так далее) будут храниться в инвентаре игрока до тех пор, пока он их не использует. А сделать он это сможет абсолютно в любой момент. Разумеется, если героя убьют, то весь выпавший скарб смогут поднять другие игроки.

По транспорту в Halo Infinite известно, что модель его поведения усложнят прикрученной системой повреждения. Управляемость станет переменной величиной, зависящей от количества полученного машиной урона. При получение большого количества повреждений тот же вездеход обязательно взорвётся, но экипажу будет выделено время на эвакуацию.

Транспортные средства станут доставлять с воздуха, командир будет сообщать об этом всем по рации. В игру обязательно вернётся традиционный для серии Halo внедорожник Warthog, кампанию ему составит транспортник Razorback, на который разрешат погрузить отдельно взятые предметы.

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Кастомизация — ещё один важный элемент любого сетевого проекта, и Halo Infinite здесь не является исключением. Игрокам разрешат экипировать личный ИИ бойца: выбирать внешность и голос для закадровых комментариев. Внешность самих бойцов разрешат настроить по отдельным пунктам: броня (наколенники, сапоги, жилет, шлем), оружие, техника. При настройке внешности даже разрешат пользователю выбрать телосложение бойца и поставить ему протезы. Детальную настройку внешности бойца разрешат проводить с помощью мобильного приложения или сайта HaloWayPoint.com.

Разработчики из 343 Industries подчёркивают, что отдельные элементы кастомизации в игре — строго косметические. Большинство украшательств можно открыть, просто проводя время в Halo Infinite. Более того, случайных «выпадений» здесь не предусмотрено, игрок всегда сможет узнать, что за «плюшку» он получит. То есть, никаких лутбоксов не будет.

Поддержка мультиплеера Halo Infinite будет обеспечиваться платными боевыми пропусками, но, в отличие от других игр, получение той или иной награды не ограничено по времени. Авторы заверили, что каждый Battle Pass порадует завсегдатая игры уникальным тематическом контентом, дежурные повторения «пройденного материала» исключены. Со временем у не самого активного игрока может накопиться несколько боевых пропусков, и он сможет выбрать, какой из них проходить в данный момент, никто его торопить не станет.

Если всё пойдёт хорошо, то Halo Infinite будет получать новый контент регулярно и равномерно. Прогресс можно переносить между всеми доступными устройствами, на которых выйдет Halo Infinite. Кроссплей тоже заявлен. Сетевой режим подтверждён как условно бесплатный, его развитие будет происходить параллельно с сюжетной кампанией.

Осталось только дождаться запуска, который должен случиться осенью текущего года на PC, Xbox One и Xbox Series X|S.

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