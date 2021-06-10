Анонсирована Tiny Tina’s Wonderlands — игра во вселенной Borderlands, вдохновлённая приключениями Dungeons & Dragons
Церемония открытия фестиваля Summer Game Fest 2021 стартовала с анонса Tiny Tina’s Wonderlands — спин-оффа Borderlands, вдохновлённого играми по правилам Dungeons & Dragons. Разработчики обещают, что в этой самодостаточной игре (не дополнении, если что) в равной степени будут сочетаться, стрельба, поиск ресурсов, магия и всё в таком духе. Все эти компоненты намешаны в мире, придуманном непредсказуемой Крошкой Тиной.
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Игрок сможет создать в Tiny Tina’s Wonderlands мультиклассового героя и отправиться на поиски приключений, в течение которых придётся много колдовать, стрелять и даже грабить. На правах противников (не забываем про дух D&D) тут выступают странные существа — чудища, охраняющие сокровища в подземельях. Главная цель для игрока тоже вполне каноничная — Повелитель драконов.
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Tiny Tina’s Wonderlands должна поступить в продажу в будущем году. Рекомендуем посмотреть трейлер.
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