На этой неделе Microsoft проведёт дополнительную игровую презентацию
Несколько часов назад завершилась совместная E3-презентация Xbox и Bethesda, на которой нам показали Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Battlefield 2042, The Outer Worlds 2, Forza Horizon 5 и многие другие игры. По сути, E3 стоило проводить только ради этой презентации — она «вытащила» данную выставку «в соло» — но все запланированные анонсы и показы уместить в полуторачасовую презентацию не получилось. Поэтому на этой неделе — 17 июня в 20:00 по московскому времени — Microsoft проведёт дополнительное мероприятие Xbox Games Showcase Extended, где подробнее расскажет о проектах своих подопечных студий.
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О данном мероприятии сообщил его ведущий Пэррис Лилли. Как сообщается, в «расширенной» презентации примут участие внутренние студии Microsoft — Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Rare, Double Fine и другие.
С программой мероприятия с нами пока не поделились, так что неизвестно, какие именно проекты заглянут на огонёк.
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