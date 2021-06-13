На конференции Xbox состоялся премьерный показ реального геймплея Battlefield 2042. Компания DICE осталась верной себе и сделала упор на демонстрацию вещей, к которым так и хочется добавить плашку «Only in Batthefield». Тут были и тараны вертолёта на квадроцикле, и сброс танков на парашютах, полёты на вингсьют, а также многое другое.

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Демонстрацию геймплей проводили на нескольких картах, все они «засветились» в дебютном трейлере. Разработчики также показали систему быстрой смены обвесов для пушек: она действительно похожа на то, что было реализовано в Crysis.

Ждём новых демонстраций геймплей (например, с закрытых бета-тестов). Battlefield 2042 выйдет 22 октября на PC, Xbox и Playstation. Забавно, что в конце ролика на канале Xbox платформы Sony не указаны.

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Уже 22 июля на мероприятии EA PLAY Live разработчики собираются показать второй режим в Battlefield 2042, который они называют «своеобразным любовным посланием всем поклонникам Battlefield». А третий режим «Опасная зона» будет концентрироваться на командном геймплее с высокими ставками. Как отмечает DICE, он должен стать совершенно новым форматом игры в Battlefield.

Подробности о третьем режиме будут раскрыты ближе к запуску Battlefield 2042.