The Outer Worlds 2 официально анонсирована
Ролевая игра The Outer Worlds 2 получит сиквел — его анонс состоялся, как вы понимаете, на выставке Xbox. Даты релиза у проекта нет, зато мы точно знаем, что он выйдет только на PC и Xbox, тут без изменений.
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Разработчики пока описывают свою новую игру так: «Новая солнечная система, новый экипаж, но те же The Outer Worlds». Реального геймплея в этом коротеньком тизере мы не заметили.
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Смотрим трейлер, ждём подробностей. На самом деле, это классический анонс от Microsoft: минимум подробностей, короткое видео. Разработкой проекта, как и раньше, занимается студия Obsidian Entertainment.
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