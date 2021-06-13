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The Outer Worlds 2 официально анонсирована

Подробностей — мизер. Их считай нет.
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Ролевая игра The Outer Worlds 2 получит сиквел — его анонс состоялся, как вы понимаете, на выставке Xbox. Даты релиза у проекта нет, зато мы точно знаем, что он выйдет только на PC и Xbox, тут без изменений.

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Разработчики пока описывают свою новую игру так: «Новая солнечная система, новый экипаж, но те же The Outer Worlds». Реального геймплея в этом коротеньком тизере мы не заметили.

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Смотрим трейлер, ждём подробностей. На самом деле, это классический анонс от Microsoft: минимум подробностей, короткое видео. Разработкой проекта, как и раньше, занимается студия Obsidian Entertainment.

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