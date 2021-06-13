Как и следовало ожидать после многочисленных утечек, на совместной презентации Xbox и Bethesda состоялась официальная премьера игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2. Проект получил официальный подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»). В геймплейной записи успели показать как посиделки со сталкерами возле костра от лица главного героя Скифа, так и открытые и закрытые локации со хорошо всем знакомыми монстрами. Проще говоря, разнообразие будет большим, и проект точно метит на роль идеального сиквела.

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Релиз 28 апреля 2022 года на PC и Xbox Series X|S. В день релиза игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass.